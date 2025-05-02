У випадку з Україною термін реалізації такої угоди може бути довшим через низку перешкод, зокрема війну.

США та Україна можуть чекати десятиліття або більше, щоб отримати фінансову вигоду від угоди про надра. Війна, зруйнована інфраструктура та відсутність геологічних досліджень розмивають перспективи розробки родовищ, повідомляє Reuters.

За оцінками експертів, розробка у країнах з розвиненим гірничим сектором, таких як Канада чи Австралія, займає від 10 до 20 років. У випадку з Україною цей термін може бути ще довшим через низку перешкод, зазначає агентство.

Енергетична, транспортна та логістична інфраструктури України зазнали значних руйнувань через війну. Більшість родовищ досі не мають повноцінних геологічних досліджень для підтвердження економічної доцільності їх розробки. Водночас може виникнути проблема із залученням інвесторів, які побоюватимуться інвестувати у державу, де триває війна.

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"Якщо хтось думає, що всі ці корисні копалини раптом почнуть масово експортуватися з України, то це ілюзії. Реальність така, що людям буде важко виправдати інвестиції в Україну, коли вони мають альтернативи – інвестувати в критично важливі мінерали в країнах, де немає війни", – заявив керівник відділу мінералів у консалтинговій компанії Benchmark Minerals Intelligence Адам Вебб.

Експерт вважає, що ще однією перешкодою є те, що деякі потенційно прибуткові родовища розташовані на територіях, окупованих Росією, а угода не містить жодних гарантій безпеки.

За даними Міністерства фінансів України, у 2024 році держава отримала 47,7 мільярда гривень (близько 1 мільярда доларів США) у вигляді роялті та інших платежів, пов’язаних з використанням природних ресурсів. Водночас новий спільний фонд зі США акумулюватиме кошти лише від ліцензій, укладених за новими правилами.

Reuters зазначає, що темпи видачі таких ліцензій дуже низькі. Наприклад, з 2012 по 2020 рік Україна видала приблизно 20 ліцензій на нафту і газ, одну на графіт, одну на золото, дві на марганець та одну на мідь.

Угода про надра зі США

Напередодні США і Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів. Від української сторони підписантом була перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко. З боку Штатів – міністр фінансів Скот Бессент.

Згідно з угодою, Київ і Вашингтон створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу. Він буде керуватися спільно Україною та Штатами. Жодна зі сторін не буде мати вирішального голосу, що відображатиме рівноправне партнерство.

Тим часом у Білому домі кажуть, що США отримали право вирішувати, хто купуватиме українські ресурси. Це стосуватиметься нових ліцензій на видобуток ресурсів.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що угода про природні ресурси є справедливою. За його словами, зміст документу зазнав значних змін в процесі підготовки до підписання.

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