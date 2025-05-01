За його словами, угода значно змінилась у процесі підготовки і тепер є дійсно рівноправною.

Угода про співпрацю зі США в галузі корисних копалин є рівноправною і незабаром буде направлена на ратифікацію у Верховну Раду. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Угода є, підписана, буде направлена на ратифікацію у Верховну Раду України, і ми зацікавлені в тому, щоб не було з угодою жодних затягувань", - заявив глава держави.

Зеленський похвалив урядовву команду, яка працювала над угодою з американцями, і відзначив, що документ значно змінився у процесі підготовки. За його словами, тепер це дійсно рівноправна угода, яка створює можливість для вагомих інвестицій в Україну і для суттєвої модернізації виробництв в Україні.

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"В угоді немає боргу і створюється Фонд – Фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну і заробляти саме тут. Це робота разом з Америкою і на справедливих умовах, коли заробляти можуть у партнерстві і українська держава, і Сполучені Штати, які допомагають нам у захисті", - пояснив президент.

Крім того, він підкреслив, що підписання угоди про копалини фактично є першим результатом зустрічі з президентом США у Ватикані.

"Ми говорили з президентом Сполучених Штатів, із Дональдом Трампом, про нашу готовність до укладання угоди – говорили на зустрічі у Ватикані. Фактично зараз ми маємо перший результат ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історичною. Дуже чекаємо й на інші результати нашої розмови. Вийшла тоді змістовна зустріч, кожну хвилину часу ми з президентом Трампом використали на 100%", - зауважив Зеленський.

Угода зі США про українські копалини

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі Україна та Сполучені Штати Америки підписали угоду про співпрацю в галузі корисних копалин, яка передбачає створення спільного фонду для залучення глобальних інвестицій у відновлення країни.

Прес-секретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що підписання угоди з Україною свідчить про зацікавленість Трампа у забезпеченні справді тривалого миру. За її словами, створення Інвестиційного фонду реконструкції України є першим в своєму роді економічним партнерством для відбудови та довгострокового економічного успіху країни.

Речниця підкреслила, що від цієї угоди виграє як Україна, так і США. Крім того, вона демонструє економічну зацікавленість американської сторони в забезпеченні вільного та суверенного майбутнього українців.

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