Президент США не бачить вигоди в допомозі союзникам - це видно з угоди, яку він намагається нав'язати Україні.

Президент США Дональд Трамп використовує критичну ситуацію України у війні як свою "золоту бізнес-можливість", намагаючись нав'язати Києву вкрай невигідну угоду з видобутку корисних копалин, пише Politico.

Згідно з останньою версією угоди, США отримають половину доходів, отриманих від продажу української нафти, газу і вуглеводнів, а також майже все від її металів, критично важливих мінералів та "інших видобувних матеріалів". США також отримають прибуток від будь-якої інфраструктури, пов'язаної з природними ресурсами, включно з дорогами, залізницями, трубопроводами, портами, терміналами і нафтопереробними заводами. США також отримуватимуть усі роялті та прибутки від природних ресурсів, поки Україна не виплатить США щонайменше 100 мільярдів доларів військового боргу.

Це кардинально відрізняється від політики ленд-лізу США часів президента Теодора Рузвельта. Видання нагадує, що під час Другої світової війни США допомогли 38 країнам поставками та обладнанням на суму близько 50 мільярдів доларів, а отримали назад лише близько 8 мільярдів доларів. Ба більше, хоча за умовами угоди передбачалося повернути неушкоджене обладнання, насправді його майже не залишилося, і його було продано союзникам за зниженими цінами.

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Однак угода Трампа з Україною "менше схожа на ленд-ліз і більше схожа на нерівноправні договори, які імперські західні держави нав'язали Китаю в 19 столітті", - зазначає видання.

При цьому головна відмінність між цими нерівноправними договорами та угодою Трампа щодо мінеральних ресурсів полягає в тому, що їх було нав'язано супротивникові після воєнних перемог, а не фактично союзнику.

"Хоча українці журяться з приводу ідеї виплати репарацій США, важливо пам'ятати, що Трамп вимагає не "військові репарації" - виплати як відшкодування за зло, заподіяне переможеним агресором. Замість цього президент США діє як військовий спекулянт, аморально користуючись моментом, щоб нажитися", - зазначає Politico.

Угода про корисні копалини

США представили Києву новий проєкт угоди, який передбачає майже повний контроль американців над усіма родовищами корисних копалин України без гарантій безпеки. До того ж у новій угоді щодо надр немає жодного слова про гроші для України.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що подивиться на угоду щодо корисних копалин після того, як її проаналізують юристи щодо наявності там законодавчих загроз.

При цьому Трамп пізніше заявив, що нібито Зеленський хоче вийти з угоди з видобутку корисних копалин. При цьому президент США пригрозив, що в разі виходу в Зеленського будуть "великі проблеми".

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