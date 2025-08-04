Дипломат зазначив, що цей візит потребує значних зусиль, оскільки існує чимало питань, що заважають його реалізації.

Україна готується до візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Ключовою темою візиту може стати ратифікація угоди про вільну торгівлю між країнами.

Про це заявив посол України в Туреччині Наріман Джелял в інтерв’ю РБК-Україна. Дипломат зауважив, що українська сторона зараз активно працює над організацією візиту Ердогана до України. Особисте запрошення йомуу передав президент Володимир Зеленський.

"Цей візит потребує значних зусиль, оскільки існує чимало питань, що заважають його реалізації", - сказав посол.

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Джелял заявив, що ключовою темою візиту може стати ратифікація угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною - важливого документа як для стратегічного партнерства, так і для значної частини українського бізнесу.

"Запрошення президента Зеленського дуже просте: Туреччина зацікавлена в підписанні угоди про вільну торгівлю. Ця угода важлива і для значної частини нашого бізнесу, хоча для деяких вона може створити напругу через посилення конкуренції. Однак це політичне рішення. Президент Зеленський запропонував ратифікувати цю угоду під час візиту Ердогана, що було б гарним і символічним кроком", - пояснив Джелял.

Останні заяви Ердогана про Україну

Як повідомляв УНІАН, раніше Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна і Росія можуть домовитися про припинення вогню незабаром. Він підкреслив, що підписання мирної угоди може відбутися в Туреччині.

"Ми вважаємо, що ця війна має закінчитися. Як переговорний стіл був накритий у Стамбулі, так і стіл миру в недалекому майбутньому буде накритий у Туреччині - і ця кровопролитна війна буде завершена", - сказав президент Туреччини.

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