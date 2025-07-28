За словами Ердогана, у російсько-українській війні Туреччина дотримується політики, яка виступає за мир.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна і Росія можуть домовитися про припинення вогню незабаром. Він підкреслив, що підписання мирної угоди може відбутися в Туреччині, пише Hurriyet.

За словами Ердогана, Туреччина активізувала дипломатичні зусилля заради миру, поки в сусідніх країнах тривають кризи і війни. Він додав, що в російсько-українській війні Анкара дотримується політики, яка виступає за мир.

"Ми вважаємо, що ця війна має закінчитися. Як переговорний стіл був накритий у Стамбулі, так і стіл миру в недалекому майбутньому буде накритий у Туреччині - і ця кровопролитна війна буде завершена", - сказав президент Туреччини.

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Також Ердоган нагадав, що під час третього раунду переговорів у Стамбулі українські та російські делегації домовилися про новий обмін полоненими.

Третій раунд переговорів між Україною та РФ у Туреччині - важливі новини

Нагадаємо, що 23 липня в турецькому Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між делегаціями України та РФ. Секретар РНБО Рустем Умеров за підсумками зустрічі розповів, що Україна запропонувала російській стороні провести зустріч лідерів за участю президента Туреччини Реджепа Ердогана та очільника Вашингтона Дональда Трампа. Він зазначив, що українська сторона також заявила про готовність до припинення вогню.

Крім того, Умеров поділився, що Україна і РФ домовилися про подальший обмін військовими і цивільними полоненими. За його словами, у цьому обміні візьмуть участь понад 1200 осіб.

Глава російської делегації Володимир Мединський заявив, що російська делегація запропонувала українській стороні розглянути питання оголошення на лінії фронту "коротких перемир'їв". Він запевнив, що так сторони зможуть зібрати поранених і тіла загиблих бійців. Також Мединський підтвердив, що Україна і РФ проведуть новий обмін полоненими.

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