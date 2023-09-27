Умеров подякував країні за надану допомогу.

Міністр оборони України Рустем Умеров провів телефонну розмову з Міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком.

У мікроблозі Twitter він повідомив, що висловив Польщі подяку за надану Україні допомогу у війні з Російською Федерацією. Інших деталей розмови Умеров не озвучив.

"Відбулася телефонна розмова з Маріушем Блащаком - Міністром національної оборони Польщі. Подякував Польщі за лідерство в танковій коаліції та значну допомогу з початку повномасштабного вторгнення. Разом до перемоги!" - написав міністр.

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Допомога Україні від Польщі

Нагадаємо, останнім часом відносини між країнами загострилися через зернове питання. Так, Словаччина, Польща та Угорщина ввели національну заборону на імпорт українського зерна. Україна вже подала позов до Світової організації торгівлі.

На тлі конфлікту польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький сказав, що Польща більше не передає Україні озброєння. Пізніше президент Анджей Дуда сказав журналістам, що слова прем'єра "були витлумачені найгіршим чином".

У Польщі кажуть, що не постачають нове озброєння, яке закуповують для своєї армії, проте вже підписаних контрактів продовжують дотримуватися.

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