Зокрема, президент назвав компоненти роботи, яку необхідно для цього здійснити.

Президент України Володимир Зеленський розповів, як Україна планує забезпечити повернення громадян, які були змушені виїхати з країни через російське вторгнення.

Про це він сказав у своєму щорічному посланні до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України.

"Так само, як ми маємо відновити територіальну цілісність, маємо відновити і суспільну цілісність. Мільйони наших людей, які стали переселенцями, знайшли прихисток за кордоном, не мають стати біженцями", - зазначив президент.

Він подякував усім країнам, які допомагають українцям.

"Але ми повинні зберегти їх як частину українського суспільства. Маємо забезпечити їхнє повернення. І це включає в себе різні компоненти роботи", - наголосив Зеленський.

Зокрема, на його думку, йдеться про: гарантування безпеки та економічне зростання; відбудову і подальшу інтеграцію України з Європейським Союзом та іншими провідними суб’єктами вільного світу; захист прав людини, вирівнювання соціальних та особистих свобод в Україні та в передових країнах перебування українських переселенців; створення сучасної ветеранської політики.

"Також це створення в Україні сучасної системи реабілітації тих, кого війна поставила у найскладніше становище. Щоб в нашому суспільстві було саме це відчуття – що ніхто у нас не є зайвим, – це задача... Що про всіх українців ми піклуємось, що кожному і кожній ми можемо допомогти", - сказав глава держави.

За його словами, країна, яка "підтримує усіх своїх, є країною, в яку хочеться повернутися".

"Ми маємо зробити так, що коли в світі бачитимуть синьо-жовтий наш український прапор, то знатимуть, що це і про свободу, і про людей, у яких є міцний дім і яким завжди допоможуть – що б не сталося з ними. Бо ми всі – українці. І цього достатньо", - підсумував Зеленський.

Українські біженці в Європі

Через повномасштабне вторгнення Росії мільйони українських громадян змушені були покинути свої домівки. Багато хто виїхав за кордон, зокрема в країни Європи.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 4,5 млн українських біженців в даний час зареєстровані за різними схемами захисту в країнах Європи.

Тим часом, в країнах Східної Європи восени готувалися до нової хвилі біженців через зимові холоди та атаки росіян на об'єкти енергетики. За прогнозами ВООЗ, з цих причин з України можуть виїхати ще 2-3 млн осіб.

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