Українці, які втекли від російської агресії, стали жертвами іспанських злочинців.

Іспанські правоохоронці спільно з Інтерполом знешкодили злочинне угруповання, яке експлуатувало українських біженців, змушуючи їх працювати на нелегальних тютюнових фабриках. Про це повідомляє прес-служба іспанської поліції.

За даними правоохоронців, банда займалася нелегальним виробництвом сигарет і тютюновою контрабандою у великих масштабах. На підпільних фабриках українських біженців примушували працювати в нелюдських умовах.

В ході поліцейської операції були заарештовані 27 осіб, конфісковано 10 тонн тютюнової сировини і 3,5 млн пачок сигарет.

Відео дня

"Біженці, які втекли з України через російську загарбницьку війну і були "набиті" в притулках, працювали на трьох тютюнових фабриках, якими мережа керувала нелегально. Щоб їх не розкрили, їм не дозволяли залишати територію фабрики, і їм доводилося працювати в надзвичайно важких умовах", - заявили в поліції.

Пригоди з українськими біженцями в Європі

У суботу, 21 січня, дві українські дівчини в Берліні стали жертвами агресивної поведінки з боку трьох чоловіків, які говорили російською.

Влада Фінляндії заявила, що біженці з України все частіше стають жертвами трудової експлуатації. Українці погано знають місцеві закони, чим зловживають деякі роботодавці.

В Австрії чиновник відправив до Москви двох українських підлітків. Своє рішення він не погодив ані з Україною, ані з профільними відомствами Австрії.

Вас також можуть зацікавити новини: