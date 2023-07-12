Італійці обурені рішенням суду, який "пробачив" літнього чоловіка, що чіплявся до дівчинки.

Італійське суспільство охопила хвиля обурення після того, як місцевий суд виправдав літнього чоловіка, що чіплявся до школярки. Особливо італійцям не сподобалося формулювання, з яким суд виправдав чоловіка, пише видання Telegraph.

Сам інцидент стався ще в квітні минулого року в Римі. 17-річна школярка піднімалася сходами під час перерви, коли 66-річний двірник Антоніо Авола засунув руку за пояс її штанів і під нижню білизну ззаду. На обурення дівчини він відповів "Та годі, дорогенька, ти ж знаєш, що я просто жартую".

Однак інцидент не віддали забуттю. Чоловіка звинуватили в сексуальному насильстві і віддали під суд. Прокуратура вимагала покарання у вигляді трьох з половиною років позбавлення волі. Але суд постановив, що обмацування "тривало всього від 5 до 10 секунд" і що рука двірника не "затрималася" під білизною школярки дуже довго.

Судді дійшли висновку, що чоловік не мав наміру серйозно чіплятися до дівчини, і засунута під білизну рука не була ознакою "сексуального потягу". Аргументи підсудного, що все це просто грайливий жарт, суддям "здалися переконливими", і прибиральник був виправданий за звинуваченням у сексуальному насильстві.

Це рішення суду викликало бурю обурення в італійському суспільстві. І сама потерпіла, і вчителі в школі, і провідні італійські ЗМІ – всі висловлюють своє обурення. А в соціальних мережах почалася кампанія протесту: люди розміщують кліпи в TikTok і Instagram з хештегом #10secondi, в яких показують, як виглядають ті самі "10 секунд".

Боротьба з сексизмом - останні новини

У червні розгорівся сексистський скандал у Львівському національному медичному університеті. 83-річний ректор під час розподілу випускників на інтернатуру вдався до недоречних жартів та образ на адресу випускниць. Зокрема, ректор висміював прізвища студенток.

А до цього гучний скандал вибухнув в ООН. Як з'ясувалося, на наукових конференціях, які влаштовуються під егідою авторитетної організації, процвітає сексизм в найтемніших його проявах. Жінки з різних країн світу, які побували на таких конференціях, розповіли про пережите.

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