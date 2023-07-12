Італійське суспільство охопила хвиля обурення після того, як місцевий суд виправдав літнього чоловіка, що чіплявся до школярки. Особливо італійцям не сподобалося формулювання, з яким суд виправдав чоловіка, пише видання Telegraph.
Сам інцидент стався ще в квітні минулого року в Римі. 17-річна школярка піднімалася сходами під час перерви, коли 66-річний двірник Антоніо Авола засунув руку за пояс її штанів і під нижню білизну ззаду. На обурення дівчини він відповів "Та годі, дорогенька, ти ж знаєш, що я просто жартую".
Однак інцидент не віддали забуттю. Чоловіка звинуватили в сексуальному насильстві і віддали під суд. Прокуратура вимагала покарання у вигляді трьох з половиною років позбавлення волі. Але суд постановив, що обмацування "тривало всього від 5 до 10 секунд" і що рука двірника не "затрималася" під білизною школярки дуже довго.
Судді дійшли висновку, що чоловік не мав наміру серйозно чіплятися до дівчини, і засунута під білизну рука не була ознакою "сексуального потягу". Аргументи підсудного, що все це просто грайливий жарт, суддям "здалися переконливими", і прибиральник був виправданий за звинуваченням у сексуальному насильстві.
Це рішення суду викликало бурю обурення в італійському суспільстві. І сама потерпіла, і вчителі в школі, і провідні італійські ЗМІ – всі висловлюють своє обурення. А в соціальних мережах почалася кампанія протесту: люди розміщують кліпи в TikTok і Instagram з хештегом #10secondi, в яких показують, як виглядають ті самі "10 секунд".
Боротьба з сексизмом - останні новини
У червні розгорівся сексистський скандал у Львівському національному медичному університеті. 83-річний ректор під час розподілу випускників на інтернатуру вдався до недоречних жартів та образ на адресу випускниць. Зокрема, ректор висміював прізвища студенток.
А до цього гучний скандал вибухнув в ООН. Як з'ясувалося, на наукових конференціях, які влаштовуються під егідою авторитетної організації, процвітає сексизм в найтемніших його проявах. Жінки з різних країн світу, які побували на таких конференціях, розповіли про пережите.