В епіцентрі інциденту опинився 83-річний ректор, який невдало жартував з прізвищ студенток.

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького розгорівся сексистський скандал. 83-річний ректор Борис Зіменковський під час розподілу випускників на інтернатуру вдався до недоречних жартів та образ.

Фрагменти обурливої поведінки ректора опублікувала студентка Марія Грищук.

Як пояснив лікар Роман Штибель, розподіл – це ключовий момент у кар’єрі майбутнього медика, коли після 6 років навчання визначається його спеціальність. Втім, Зіменковський вирішив розбавити цей процес сексистськими жартами та образами.

Зокрема, на одному з фрагментів спілкування ректор висміює прізвище студентки, яка вирішила працювати з дітьми.

Ректор: "Волкодав. Ох і фамілія. З таким прізвищем і до дітей..."

Член комісії: "Та вона заміж вийде!"

Ректор: "Та я жартую!"

На другому епізоді студентка підтверджує, що хоче бути хірургом. Втім, і на це у ректора знайшовся "жарт".

Ректор: "Жінка, а хоче різати! Сумне. Я би такої знати не хотів"

Хтось із колегії: "А якби рибу фарширувала?"

Ректор: "А якщо мене заріже вночі?"

Також ректор різко відповів на запитання студента про те, що робити зі спеціалізацією. "Повіситися!" - відповів Зіменковський.

Студенти скаржаться, що їх обурили не лише "жарти" ректора, але й сам процес розподілу. Марія Грищук заявила про раптові появи та зникненнях місць на інтернатуру, невчасне донесення інформації до випускників, а також на недотримання керівництвом вишу наказів МОЗ. Під час комісії з розподілу студентам не давали поставити питання, відключаючи мікрофони .

Подібний скандал в університеті

Нещодавно гучний мовний скандал розгорівся в Державному податковому університеті в Ірпені. Викладачка відмовилася вести лекцію українською мовою та "дозволила" студентці не приходити на її пари.

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