Репутація ООН продовжує тонути. Тепер організацію звинуватили в нездатності боротися з сексизмом на своїх же заходах.

На міжнародних конференціях, що проводяться під егідою ООН, процвітають сексизм і домагання щодо жінок-делегатів. Про це кілька потерпілих розповіли виданню Financial Times.

Так, днями в німецькому Бонні відбулися робочі засідання в рамках підготовки до осіннього кліматичного саміту COP28. На них кілька учасниць заявили, що зазнали знущань, образ і сексуальних домагань з боку чоловіків-учасників.

Як розповіла глава мексиканської делегації Каміла Зепеда, в минулому році вона піддалася сексуальним домаганням на конференції COP27 в Єгипті. Зокрема вона заявила, що отримала неприйнятні повідомлення від делегата-чоловіка.

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Також раніше офіційно повідомлялося про інші подібні випадки сексуальних домагань на торішньому кліматичному саміті ООН. Група з 20 країн, включаючи Мексику, США, Великобританію, Німеччину, Перу і Канаду, офіційно звернулися до ООН із закликом вжити заходів для "забезпечення середовища, вільного від утисків" на подібних переговорах.

У листі до ООН, з яким ознайомилася Financial Times, міститься заклик до організаторів "звернути особливу увагу на те, як поводяться з жінками-учасниками переговорів в приміщеннях [Рамкової конвенції ООН про зміну клімату], всередині і за межами переговорних кімнат, щоб всі учасники відчували себе частиною поважливого і безпечного робочого середовища".

Зараз в апараті ООН думають над тим, чи потрібно оновити свій "кодекс поведінки" і чи слід вводити нові заходи безпеки для кліматичного саміту COP28, який відбудеться в кінці року в Дубаї.

"Це дуже агресивно. Чоловіки гірше поводяться на цих конференціях. Це як дикий дикий Захід", - заявила жінка-делегат з країни G20, зазначивши, що такі заходи затьмарені "великою кількістю токсичної поведінки альфа-самців".

Звинувачення включають в себе також випадки, коли жінок-делегатів "принижують": колеги-чоловіки на зустрічах обговорюють їх і кричать на них.

ООН під натиском критики - останні новини

На тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну критика щодо ООН значно посилилася. Організацію критикують не лише за нездатність зупинити війну та притягнути агресора до відповідальності, а й за мляву реакцію на конкретні факти воєнних злочинів РФ.

Так, в Офісі президента України обурилися через обережні коментарі представника ООН щодо причин руйнування Каховської греблі. Нерішучість організації розкритикувала також відома екоактивістка Грета Тунберг.

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