Підхід "мир через силу" практично наблизити справедливий мир для України, зазначив речник МЗС.

В Міністерстві закордонних справ України переконані, що завдяки достатньому тиску можна змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну і погодитися на справедливий мир. Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС Георгій Тихий сказав на брифінгу.

Речник нагадав, що президент України Володимир Зеленський підтримує прихильність Дональда Трампа до відомого підходу "мир через силу" у глобальних справах.

"Ми вважаємо, що підхід мир через силу практично наблизити справедливий мир для України", - відзначив Тихий.

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За словами речника, Зеленський і Трамп провели відмінну телефонну розмову у перший день перемоги республіканця на виборах, і цей факт говорить сам за себе. Тихий додав:

"Це доводить, що обидві сторони цінують стратегічне партнерство між Україною та США".

Він відзначив, що Зеленський і Трамп підтримують тривалий, конструктивний і спрямований на результат діалог.

"Вони встановлювали контакт до виборів і вони продовжать підтримувати зв'язок в наступні тижні і місяці", - відзначив речник.

За його словами, Україна цінує двопартійну підтримку з боку США.

Тихий уточнив, що Україна підтримує тісний контакт з командою Трампа і людьми з його кола, з його перехідною командою перед вступом на посаду і обома партіями - Республіканською і Демократичною.

Водночас, більше деталей про подальшу взаємодію слід очікувати у найближчі тижні і місяці.

Також речник нагадав, що у вересні в Нью-Йорку відбулася дуже деталізована і ґрунтовна зустріч між Зеленським і Трампом, під час якої президент України презентував план перемоги.

"Ми вважаємо, що було дуже важливо висловити бачення України щодо того, як припинити війну справедливим чином і як забезпечити довготривалу безпеку не лише для України, а по суті для трансатлантичної спільноти", - сказав Тихий.

У цьому зв'язку, як сказав дипломат, забезпечення справедливого завершення війни й справедливого миру для України відповідає найкращим інтересам США.

При цьому, у нього запитали, чи дійсно четвертий і п'ятий пункти плану перемоги України розраховані на бізнесовий стиль ведення справ Дональдом Трампом. Тихий пояснив:

"Це не лише для президента Трампа. Насправді, ми розуміємо, що план має бути двостороннім. Очевидно, що це не лише про те, що Україна щось просить, це не благодійність, бо Україна пропонує велику додану вартість трансатлантичній безпеці".

Речник додав, що четвертий і п'ятий пункти плану перемоги стосуються стратегічних ресурсів і ролі України у європейській безпеці.

Тихий наголосив, що Україна наразі є єдиною силою, яка військово на полі бою зупиняє агресивний реваншистський режим РФ, оскільки агресивні цілі Москви виходять далеко за межі України.

"І більш ширше питання стосується того, як нам забезпечити довготривалу безпеку в Європі", - відзначив Тихий.

Речник наголосив, що подвоєння підтримки України є найкращим способом, аби уникнути сценарію виходу війни за межі України.

Разом з тим, як підкреслює Тихий, Україна не розглядає обмін територій на мир.

"Я думаю, що цілі Путіна не змінилися. Він досі думає категоріями ультиматумів, але він робить крок назад, коли його змушують робити крок назад", - переконаний речник МЗС.

За його словами, завдяки достатньому тиску та силі, не лише України, а й партнерів, можна "змусити режим Путіна зменшити воєнні цілі ще більше і, насправді, прийняти справедливий мир". Зокрема, Путін розуміє лише волю сили і саме тому плану перемоги України є таким важливим.

При цьому, на переконання речника, у міжнародному дискурсі треба вести більше розмови про те, на які компроміси Росія готова погодитися.

План перемоги Зеленського

Як повідомляв УНІАН, план перемоги складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків.

Зокрема, серед іншого, четвертий пункт з таємним додатком - це стратегічний економічний потенціал. Цей економічний пункт містить пропозицію для міжнародних партнерів - США, Європейського Союзу та іншим - щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання економічного потенціалу.

П'ятий пункт плану перемоги розрахований на післявоєнний час. Після війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів, і тому, пропонується, аби українські війська замінили окремі контингенти збройних сил Сполучених штатів Америки, які дислоковані в Європі.

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