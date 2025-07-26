В ГУР України заявили про зростання спротиву кремлівському режиму всередині Росії.

На аеродромі в російському Армавірі вночі було знищено літак СУ-27УБ, повідомляє Головне управління розвідки України (ГУР МО).

У Telegram вони додали, у ніч за 25 на 26 липня на аеродромі "Армавір" Краснодарського краю РФ запалав навчально-бойовий винищувач Збройних сил РФ СУ-27УБ.

В ГУР додали, що за інформацією місцевих мешканців, зв’язок у населених пунктах поблизу аеродрому – відсутній.

Зазначається, що аеродром "Армавір" та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів краснодарського авіаційного училища.

Про причини загоряння літака не повідомляється.

"Спротив кремлівському режиму всередині Росії ― зростає", - прокоментували в українській розвідці, нагадуючи, що кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату.

Проблема з літаками в Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, флот військових літаків РФ регулярно зменшується за різних обставин. Зокрема 1 липня стало відомо, що У Нижньогородській області РФ розбився військовий винищувач Су-34. РосЗМІ інформували, що винищувач зруйнований повністю. у Міноборони РФ пояснили, що інцидент стався під час навчально-тренувального польоту, у літака сталася відмова системи випуску однієї зі стійок шасі.

У квітні Головне управління розвідки України повідомляло, що на території аеродрому "Ростов-на-Дону центральний" спалахнув і згорів літак російської авіації Су-30СМ. Орієнтовна вартість знищеного ворожого літака становить 50 мільйонів доларів.

Цього ж місяця в Іркутській області раптом впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. За словами губернатора Іркутської області Ігоря Кобзєва, борт виконував плановий політ і розбився.

Перед тим, 24 березня, у Приморському краї РФ зазнав аварії російський штурмовик Су-25. РосЗМІ писали, що причиною аварії броньованого дозвукового військового літака, який призначено для підтримки сухопутних військ, стала "технічна несправність". Згідно з однією з версій, відмовили обидва двигуни.

Але крім цього, періодично Сили оборони України інформують про нанесення ударів по аеродромам військ РФ, в результаті чого ще якась частина авіації росіян знищується та виводиться з ладу, потребуючи ремонтів.

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