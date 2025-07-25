За два дні кіберфахівці викачали 100 Тб даних з документацією так званого "Правітєльства Рєспублікі Крим".

Кіберфахівці ГУР провели успішну спецоперацію, отримавши повний доступ до серверів з усією документацією окупаційної влади Криму.

Про це УНІАН повідомили джерела в українській розвідці. Повідомляється, що операція тривала кілька днів, а DDoS-атака фактично паралізувала інформаційні системи та мережеву інфраструктуру в Криму.

"Поки окупанти з’ясовували причину "падіння" урядових сервісів та систем, кіберфахівці ГУР проникли до електронних кабінетів керівництва окупаційної влади на ТОТ АР Крим та отримали доступ до таких цифрових ресурсів, як система електронного документообігу "ДІАЛОГ", Система електронного документообігу "СЭД", "Дело", система бухгалтерського обліку "1С:Документооборот", "Directum" та "АТЛАС", – розповіли в ГУР.

Там додали, що за два дні кіберфахівці викачали 100 Тб даних з документацією так званого "Правітєльства Рєспублікі Крим". Серед документів є дані з грифами "таємно" про військові об’єкти та логістичні маршрути постачання окупаційних військ на півострові.

"Там викачано стільки даних, що незабаром ми дізнаємось чимало сенсацій про діяльність та злочини російських окупантів в українському Криму. Висловлюємо "подяку" за можливість реалізації спецоперації заступнику міністра охорони здоров’я окупаційного уряду Криму Антону Лясковському", - додав співрозмовник у розвідці.

Після копіювання цінної інформації, кіберфахівці ГУР знищили всі дані, що зберігалися на серверах регіональних та районних урядових установ, міністерств та відомств окупаційної влади Криму.

Успішну операцію українських хакерів в Криму помітили в Москві. В Держдумі РФ вже назвали це елементами "гібридної війни". Тим часом в окупаційному Міністерстві внутрішньої політики, інформації та зв'язку Криму відзначили, що "технічні фахівці проводять усі необхідні заходи з відновлення. Однак деякі сервіси можуть бути недоступні для користування абонентами".

Інші операції ГУР

Раніше ГУР провели спецоперацію зі знищення інформаційної системи російського "Газпрому". Зазначалося, що вона здатна призвести до ускладнення транспортування і газопостачання цілих регіонів Росії та зменшення відрахування монополії до бюджету РФ.

Крім того, нещодавно ГУР провели спецоперацію в тимчасово окупованому Мелітополі. Вибух пролунав на території одного з підприємств, де росіяни облаштували логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту.

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