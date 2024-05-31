Джо Байден та його адміністрація далеко не в захваті від того, що ізраїльська армія влаштувала в секторі Газа.

Не лише російський диктатор Володимир Путін, але й чинний прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сподівається на перемогу Дональда Трампа під час листопадових виборів президента США. Про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що надмірно жорстока військова операція Ізраїлю в секторі Газа викликає неприховане невдоволення навіть в адміністрації Джо Байдена.

"Ми все ще не віримо, що масштабна наземна операція в Рафаху виправдана. Ми все ще не хочемо бачити, як ізраїльтяни розбивають Рафах", — сказав журналістам речник Білого дому Джон Кірбі.

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В уряді Нетаньяху кажуть, що військова операція в секторі Газа триватиме щонайменше сім місяців. Але на той час у Вашингтоні вже може змінитися політична ситуація, і в Ізраїлі, схоже, саме на це і сподіваються. За даними WP, у травні Нетаньяху зустрівся з трьома зовнішньополітичними представниками, які працюють із Трампом.

"Хоча незрозуміло, як би він впорався з кризою інакше, ніж Байден, колишній президент назвав тертя Байдена з Нетаньяху доказом провалу США та висловив мало публічного співчуття стражданням палестинців. Трамп сказав донорам, що якщо він повернеться в Білий дім, він жорстко придушить пропалестинські групи в університетах США і навіть депортує іноземних студентів, які беруть участь у цих протестах", – пише WP.

Видання наголошує, що Нетаньяху "отримав величезну користь" від першого президентського терміну Трампа і, ймовірно, сподівається на подібні дивіденди у випадку другого.

Війна в секторі Газа: останні новини

Як писав УНІАН, минулого тижня Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен негайно припинити наступ на місто Рафах в південній частині сектора Газа. Як пише Politico, судді вважають, що наступ несе "безпосередній ризик" для цивільних палестинців.

Це не зупинило наступ ізраїльтян. У неділю, 26 травня, Армія оборони Ізраїлю завдала удару по місту Рафах та знищила двох командирів ХАМАС. Удар спричинив масштабну пожежу, від якої, як стверджують в ХАМАС, загинуло багато цивільних.

За даними Bild, смертоносна пожежа виникла через те, що ХАМАС розмістив склад зброї в таборі для біженців, прикрившись цивільними палестинцями.

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