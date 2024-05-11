Автори книги, затяті трампісти, не сумніваються, що їхній кумир знову стане президентом Америки.

Ідейні соратники вже готують програмну основу для можливої другої каденції Дональда Трампа. Група трампістів написала книгу, присвячену стратегії "Америка перш за все", в якій серед іншого запропоновано стратегію Трампа-президента щодо російсько-української війни.

Як пише Associated Press після ознайомлення зі змістом книги, яка має вийти в продаж наступного тижня, її автори - з об’єднання America First Policy Institute (Інститут політики "Америка перш за все"). Вони прагнуть допомогти Трампу уникнути помилок 2016 року, коли він увійшов до Білого дому в основному непідготовленим.

І автори книги, і сам Трамп стверджують, що вони є незалежними одне від одного. Разом з тим автори кажуть, що вони багато спілкувалися з екс-президентом, зокрема обговорюючи тему України.

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Редактор книги Фред Флейтц висловив сподівання, що книга стане посібником та інтелектуальною основою для реалізації Трампом його стратегії "Америка перш за все".

Що автори пропонують Трампу стосовно України:

Автори прогнозують, що українська армія, ймовірно, з часом втратить позиції, і радять Трампу не продовжувати "посилати зброю в глухий кут, який Україні зрештою буде важко подолати".

Подальшу військову допомогу Україні необхідно поставити в залежність від участі України в мирних переговорах з Росією. Щойно мирну угоду буде укладено, США мають продовжити озброєння України в якості стримуючого фактора для Росії.

Україну не треба змушувати відмовитися від мети повернення всієї своєї території, але Київ має погодитися на дипломатію і чекати "майбутнього дипломатичного прориву, який, ймовірно, не відбудеться раніше, ніж Путін піде з посади".

Путіна можна переконати приєднатися до мирних переговорів, якщо перспектива членства України в НАТО буде відкладена на тривалий період. Натомість США мають створити "довгострокову архітектуру безпеки для оборони України" на грунті прямої співпраці Києва і Вашингтона.

Для фінансування відновлення України треба запровадити "податки" на продаж російських енергоресурсів.

Війна в Україні: позиція Трампа

Як писав УНІАН, на початку квітня американські ЗМІ розповіли подробиці "геніального" плану Трампа примирити Україну і Росію за 24 години. Як розповіли люди, які обговорювали з Трампом це питання, він має намір шантажувати України зупинкою військової допомоги в обмін на територіальні поступки Росії.

За словами його колишньої радниці Фони Хілл, у часи свого президентства Дональд Трамп висловлював переконання, що Україна має бути частиною Росії.

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