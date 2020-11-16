Дональд Трамп назвав минулі 3 листопада вибори "найбільш шахрайськими в історії" і знову заявив про свою перемогу.
Читайте також"Як ніколи раніше": Трамп заявивши про порушення Конституції США під час виборів"Найбільш шахрайські вибори в історії", - написав він у своєму Twitter. В одному з наступних твітів Трамп підкреслив, що вибори виграв саме він. Адміністрація соцмережі відзначила ці публікації як такі, що вводять в оману.
Політик також заявив, що в штаті Джорджія ведеться «фальшивий перерахунок голосів». За словами Трампа, представники виборчкомів не дають "переглянути і перевірити підписи", передає kommersant.
Раніше Дональд Трамп заявив, що не визнає на даний момент перемогу свого опонента — кандидата від Демократичної партії Джо Байдена. Він повідомив про це через годину після того, як написав, що Байден «переміг, тому що вибори були сфальсифіковані».
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