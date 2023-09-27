Вони кажуть, що бачили відповідні звіти.

У Білому домі заявили, що бачили останнє відео з командувачем Чорноморського флоту РФ віце-адміралом Віктором Соколовим, але вважають, що ще зарано щось коментувати.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу сказала журналістам, що зараз їй "просто нема чого підтверджувати". "Ми бачили звіти і, звичайно, ми знаємо про відео", - цитує її Голос Америки.

Екс-радник американського Міністерства оборони, співзасновник організації "Silverado Policy Accelerator" Дмітрі Альперович каже, що американська та британська розвідки не підтвердили дані про ліквідацію Соколова. За його словами, розмови навколо його ймовірної загибелі відвертають увагу від успіху України.

Відео дня

Удар по штабу Чорноморського флоту: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Україна завдала ракетного удару по штабу флоту в Севастополі, у будівлі виникла серйозна пожежа.

Згодом в українській розвідці заявили, що в результаті атаки було ліквідовано не менше дев'яти осіб, ще 16 - отримали поранення. Повідомлялося, що серед них - генерал-полковник Олександр Романчук і начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков.

Пізніше у Силах спецоперацій сказали, що внаслідок удару також було ліквідовано командувача ЧФ Віктора Соколова.

Вчора було опубліковано відео з наради російського міністра оборони Сергія Шойгу, де серед онлайн-учасників був сам Соколов.

Вас також можуть зацікавити новини: