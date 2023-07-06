Журналісти вже висловили сумніви, що запропонований комплекс заходів здатен запобігти новому витоку.

Пентагон вирішив посилити правила поводження з секретною інформацією після того, як на початку цього року військовослужбовець Національної гвардії США злив в Мережу безліч військових секретів. Про це пише американське видання Politico.

Напередодні Пентагон оприлюднив результати комплексної перевірки в системі американської безпеки, розпочатої після витоку документів. Перевірка не виявила систематичних збоїв і необхідності в радикальній зміні способів захисту секретної інформації в Пентагоні.

Тим не менш, перевірка все ж виявила царини, в яких Пентагону необхідно поліпшити заходи відповідальності, щоб запобігти майбутнім витокам. Зокрема потрібно більш точно відстежувати, хто має доступ до секретних документів і де зберігається ця інформація. Також Пентагон хоче переконатися, що всі співробітники, які мають доступ до секретів, підписали актуальну угоду про нерозголошення.

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Міністр оборони США Ллойд Остін вже розпорядився, щоб відповідальні особи Пентагону "підтвердили", що їхні підлеглі, які мають постійний доступ до конфіденційної інформації, дійсно його потребують.

Також Пентагон хоче до кінця року створити централізовану систему, яка буде відслідковувати використання секретної інформації американськими державними органами. Одночасно планується оновити процедури безпеки, щоб прояснити їхнє значення і зменшити будь-яку "двозначність".

"Ця перевірка показала, що переважна більшість співробітників Міністерства оборони, які мають доступ до секретної інформації, заслуговують довіри і що всі компоненти Міністерства оборони демонструють широку прихильність безпеці", — заявив Остін.

У міру того, як Міністерство оборони буде виконувати рекомендації, "буде приділено особливу увагу захисту від будь-яких "надмірних виправлень", які можуть перешкодити обміну інформацією" між державними відомствами.

Politico зазначає, що американський нацгвардієць Джек Тейшейра, який влаштував масштабний витік американських секретів, поділившись ними з друзями в Інтернеті, мав законний допуск до секретних документів. З цієї причини не зовсім зрозуміло, як нові посилені процедури Пентагону могли б запобігти новому витоку за таким же сценарієм.

Витік секретних даних Пентагону в 2023 році

На початку квітня Інтернетом почали розходитися фотокопії документів Пентагону, на яких стояв гриф секретності. На початку з'являлися в основному документи, що прямо стосуються ходу війни в Україні, а після і ті, які описують ситуацію або взаємини США з іншими країнами.

Через кілька днів в США був затриманий військовослужбовець американської Нацгвардії 21-річний Джек Тейшейра. Як з'ясувалося, він кілька місяців показував своїм друзям в Інтернеті секретні документи, до яких мав доступ за родом служби. Документи викладалися на закритому сервері Discord для вузького кола "своїх", але хтось із цього кола таки злив документи у відкритий доступ.

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