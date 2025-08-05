Наприкінці тижня, після закінчення терміну ультиматуму для Кремля, Трампу доведеться ухвалити, "мабуть, найважливіше рішення в цьому конфлікті на сьогоднішній день", зазначає видання.

Сполучені Штати були залучені у війну в Україні за президентства Джо Байдена як ключовий союзник і спонсор України. І незважаючи на те, що Дональд Трамп неодноразово заявляв, що це "війна Байдена", проте його останні рішення вказують, що вона все ж стає "війною Трампа", пише CNN.

"Саме в останні два тижні рішення Трампа - і усвідомлення цього - перетворили війну в Україні на його власну проблему. Він побачив, що Путін не хоче миру. Він побачив, що Україні терміново потрібна зброя, і він спробував допомогти, нехай і не надто переконливо. Він зробив примітний вибір, відповівши на зазвичай ігноровані заяви колишнього президента Росії Дмитра Медведєва про ядерну зброю більш серйозними ядерними погрозами про розміщення американських атомних підводних човнів ближче до Росії. Менш ніж за місяць США перейшли від припинення військової допомоги Україні до загрози застосування ядерної зброї проти Росії", - пише видання.

При цьому наприкінці тижня, після закінчення терміну ультиматуму для Кремля, Трампу доведеться ухвалити, "мабуть, найважливіше рішення в цьому конфлікті на сьогоднішній день", зазначає видання.

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Він може запровадити санкції проти російських споживачів енергоносіїв - які справді будуть болючими, і чи погодиться він із тим, що США та їхнім союзникам, можливо, доведеться потерпіти заради цього невеликі економічні втрати.

Або він може пошукати вихід із ситуації, якщо такий буде запропоновано його спецпредставнику Стіву Віткоффу під час очікуваного візиту до Москви цього тижня. Трамп, можливо, погодився б на двосторонню зустріч із Путіним як на знак прогресу на шляху до миру. Але навіть цей відступ все одно означатиме, що він залишив свій незгладимий слід у війні, зазначає CNN.

Як наголошується в статті, досі кожен поворотний момент ґрунтувався на особистому виборі та забажанні Трампа, однак у цьому полягає важлива проблема американського президентства.

"Трамп не може вибирати, які проблеми належать йому, а які він може ігнорувати. Платформа MAGA "Америка насамперед" може бути спрямована на скорочення глобального впливу Вашингтона, але вона не дає змоги Трампу одноосібно володіти своїми успіхами, а не невдачами. Якщо Трамп не скоротить вплив Америки у світі до нуля - що несумісне з президентською особистістю, вимушеною "діяти" й агітувати, - завжди будуть якісь проблеми, властиві Америці".

Зрештою, підкреслює CNN, війна в Україні - це визначальний конфлікт президентства Трампа й епохи після 11 вересня, і її результат визначить європейську безпеку і військові плани Китаю на наступне десятиліття.

"Китай розуміє це і потребує перемоги Росії. Європа це розуміє і озброюється, щоб Росія не побачила вигоду в слабкості блоку. Чи розуміє це Трамп і чи ухвалює він незручні, різкі рішення з наслідками, що випливають, ми дізнаємося наступного тижня".

Ультиматум Трампа

Наступний тиждень може стати поворотним моментом у війні між Росією та Україною, оскільки наближається термін, встановлений президентом США Дональдом Трампом Кремлю для укладення мирної угоди.

Хоча, як пише Associated Press, не виключено, що "дедлайн" Трампа може минути тихо і без наслідків, адже поки що поки що поки що обіцянки, погрози і вмовляння не змогли змінити позицію Кремля.

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