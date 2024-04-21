За його словами, Путін мріє повернути вплив Радянського Союзу.

У разі програшу України Путін здійснить напад на країни Балтії. Після цього під загрозою опиняться Польща та частина Німеччини.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News. "Якщо Україна не вистоїть, то Путін точно вторгнеться в Балтійські держави. Чому? Не через те, що є якась ідея або стратегія. Путін хоче повернути вплив Радянського Союзу", - сказав він.

Президент зазначив, що кремлівський правитель не приховує намірів повернути силою всі країни, які раніше були у складі СРСР. "В НАТО вони або не в НАТО - його це не цікавить. Він не боїться країн НАТО. Після Балтійських держав під ударом будуть і Польща, і частина Німеччини", - додав Зеленський.

Можливість російського нападу на країни НАТО:

Як відомо, після початку повномасштабної війни країни країни Балтії почали активно посилювати свою обороноздатність.

На початку цього року стало відомо, що Естонія, Латвія та Литва побудують протимобільні оборонні споруди на своїх кордонах. Вони активно підтримують Україну в цій війні, наполягаючи на важливості її перемоги.

Нещодавно заступник голови російської Ради Безпеки, колишній президент РФ Дмитро Медведєв назвав Латвію неіснуючою країною, пригрозивши її президенту стратою.

Вас також можуть зацікавити новини: