У Білому домі підкреслили, що "Росія могла б покласти край цій війні сьогодні, припинивши агресію проти України".

Білий дім приєднався до критики поїздки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним, заявивши, що цей візит не зробить нічого, щоб покласти край війні. Про це пише The Hill із посиланням на заяву високопоставленого представника адміністрації Джо Байдена.

"Ми занепокоєні тим, що прем'єр-міністр Орбан вирішив здійснити цю поїздку до Москви, яка не сприятиме ані справі миру, ані зміцненню суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України", - заявив чиновник.

Він зазначив, що "Росія могла б покласти край цій війні сьогодні, припинивши агресію проти України".

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Він також розповів, що на майбутньому саміті НАТО Альянс оголосить про нові зобов'язання перед Україною, спрямовані на поглиблення зв'язків і закладання основи для приєднання Києва.

"Коли серед 32 союзників буде досягнуто консенсусу щодо вступу України до Альянсу, Україна буде готовою, по-справжньому готовою з першого ж дня під'єднатися і працювати з рештою членів альянсу", - сказав чиновник.

Візит Орбана до Москви - реакція західних політиків

У п'ятницю, 5 липня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прилетів до Москви для зустрічі з правителем РФ Володимиром Путіним із так званою "мирною місією".

Цей візит викликав різку хвилю критики в Європі. Так, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас впевнена, що Орбан використовує своє головування в Євросоюзі для того, щоб посіяти плутанину. Депутат Бундестагу Міхаель Рот закликав Угорщину піти з посади країни, яка головує в ЄС. Також цей візит розкритикував і канцлер Німеччини Олаф Шольц, заявивши, що Європейську Раду з питань зовнішньої політики представлятиме Шарль Мішель.

У відповідь на критику Угорщина "образилася" і скасувала запланований візит глави МЗС Німеччини Анналіни Бербок до Будапешта.

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