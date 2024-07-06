Прем'єр-міністр Угорщини не уточнив, куди саме планує завітати наступного разу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує наступного тижня здійснити ще кілька "несподіваних" візитів. Про це він розповів кореспонденту Die Weltwoche у літаку дорогою з Москви після зустрічі з праваителем РФ Володимиром Путіним.

При цьому Орбан не став деталізувати свої плани.

"Я проведу кілька зустрічей наступного тижня, які будуть такими ж несподіваними і все ще під дуже сильним контролем. Тільки коли я приїду, всі здивуються, що я все-таки там", - заінтригував глава угорського уряду. Відео дня

Він також відповів на критику через приязні відносини з Путіним.

"Так, мене критикують, що я друг Путіна, але, на секунду, я друг угорців. Я друг миру. Це дуже важливо. Я друг миру. Причина, чому я веду переговори з Путіним, - тому що я шукаю найкоротший і швидкий шлях, як зупинити цю війну і досягти миру.

Він нагадав, що перед візитом до Москви завітав до Києва.

"Та зустріч готувалася абсолютно таємно. ... А потім, коли це завершилося, тоді я почав організовувати зустріч з Путіним. Ви можете собі уявити організацію цієї зустрічі через два дні? А ти робив це на трасі, повертаючись з Києва до Будапешта? Ні, я надіслав секретне повідомлення міністру закордонних справ, щоб він щось організував. Тому що ви знаєте, телекомунікації повністю знаходяться під наглядом інших "великих хлопців", - розповів Орбан.

Візит Орбана до Москви

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в Москві не представляє НАТО. Про це під час перебування глави угорського уряду у столиці РФ заявив генсек Альянсму Єнс Столтенберг.

За його словами, Угорщина теж погоджується, що Росія відповідальна за війну, Росія є зловмисником, і Росія може закінчити цю війну сьогодні шляхом припинення нападу на Україну.

В Українському МЗС також прокоментували "миротворчий візит" Орбана до Путіна. Там зазначили, що поїздка відбувалася без погодження з Києвом, що порушує принцип "жодних домовленостей про Україну без України".

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