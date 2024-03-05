Штати заявили, що не відправлять своїх військових.

Президент України Володимир Зеленський ніколи не просив, щоб західні війська допомогли його країні в боротьбі з російською загарбницькою армією.

Про це заявив Координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі в розмові з журналістами. Раніше він запевняв, що США не будуть відправляти своїх солдатів воювати в Україні.

"Президент Зеленський не просить про це, він просто просить надати йому інструменти та можливості. Він ніколи не просив, щоб іноземні війська воювали за його країну", - сказав Кірбі.

Відправлення західних військ в Україну: що відомо

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон сказав, що союзники порушували питання можливого відправлення своїх військ в Україну, однак згоди поки що не дійшли.

Більша частина союзників, зокрема й Сполучені Штати, одразу публічно відкинули цю ідею. Обговорити її готові в Литві, Канаді, Естонії, Нідерландах і Чехії.

Макрон збирає лідерів партій, щоб обговорити це питання. Він сказав журналістам, що його слова були "зваженими" і "продуманими".

За даними французьких ЗМІ, країна вивчає, чи може їхній спецназ та інші військові підрозділи перетинати кордон України.

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