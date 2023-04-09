Відзначається, що в ході візиту розвіялася ілюзія про китайське посередництво.

В ході триденного візиту президента Еммануеля Макрона та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн в Китай головними були дві теми - війна на Україні та відносини між Європою і Пекіном. Серйозного прориву в жодному з питань не вдалося досягти.

Французьке видання Le Monde пише, що з українського питання Єлисейський палац не очікував серйозного прогресу та не домігся його. Після візиту президента Сі Цзіньпіна до Москви Париж зрозумів, що Китай не засудить російську війну проти України. Ілюзія китайського посередництва також розвіялася. З іншого боку, важливо було підкреслити ризики, пов'язані з рішенням про постачання зброї в Росію, які втягнули б Китай у війну.

При цьому журналісти нагадали, що Сі Цзіньпін виступав за мир, але не зідзвонився з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, китайський лідер зіткнувся з протиріччями, відмовившись засудити можливе розміщення ядерної зброї в Білорусі в той час, як офіційно висловився проти загрози і застосування ядерної зброї.

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Відзначається, що Китай вважає за краще вести двосторонні відносини з державами, а не з наднаціональним утворенням. Йдеться про Європейський Союз, який не є окремою державою

Після 20-го з'їзду Комуністичної партії Китаю китайський номер один зосередив більше влади, ніж будь-коли, і не приховує свого прагнення змінити міжнародний порядок. Якщо Еммануель Макрон попри свої минулі невдачі з Дональдом Трампом і Володимиром Путіним думав, що зможе зачарувати китайського президента.

Ставки цієї поїздки насправді вийшли далеко за межі особистих стосунків двох лідерів. Як показав недавній дипломатичний успіх Пекіна у відносинах з Іраном та Саудівською Аравією, Китай є важливим гравцем у мінливому глобальному середовищі.

Євросоюз, не відмовляючись від союзу з США, теж хоче самоствердитися в цьому контексті і починає знаходити для цього кошти. Попри дискомфорт та відсутність конкретних результатів, Макрон і фон дер Ляєн мали рацію, коли разом відновили важливий діалог з Китаєм.

Візит Макрона та фон дер Ляєн до Китаю - що відомо

Президент Франції Еммануель Макрон разом з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн вирушили з офіційним візитом до Китаю. Головною темою поїздки мали стати переговори щодо російського повномасштабного вторгнення в Україну. Французький політик закликав Сі Цзіньпіня привести Москву до тями.

У свою чергу лідер Китаю знову говорив лише про необхідність мирного діалогу, поваги інтересів сторін і дотримання правил ведення війни.

Водночас Франція і Китай досягли певних домовленостей про розвиток співпраці у військовій сфері.

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