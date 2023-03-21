Китайський політик наголосив на необхідності відновити регулярні зустрічі з президентом РФ.

Президент Китаю Сі Цзіньпін запросив російського колегу Володимира Путіна відвідати його країну в поточному році. Він зазначив, що це нібито необхідно для встановлення тісних зв'язків.

"Я вчора запросив президента Путіна в зручний для нього час в цьому році відвідати Китай з візитом, оскільки в цьому році в Китаї відбудеться третій Міжнародний форум в рамках "Одного пояса - одного шляху". У попередніх двох форумах президент Путін взяв участь", - цитують Сі Цзіньпіна російські пропагандистські ЗМІ.

Китайський політик наголосив на необхідності відновити регулярні зустрічі з Путіним, а також вказав, що необхідно активізувати й інші механізми двосторонньої взаємодії.

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Варто зазначити, що Путін востаннє приїжджав до Пекіна ще 4 лютого 2022 року, тобто до повномасштабного вторгнення в Україну.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви - що відомо

20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви, щоб провести зустріч з російським колегою Володимиром Путіним. Сторона обговорили війну в Україні. При цьому Пекін зазначив, що "в українському питанні зростає кількість голосів на користь миру і раціональності".

Своєю чергою директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик зазначив, що Пекін зацікавлений у війні проти України.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що на зустрічі з Путіним глава Китаю запропонував більш стримане бачення двосторонніх відносин, чим очікував російський лідер.

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