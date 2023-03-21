Водночас країни можуть підписати двосторонні торговельно-економічні угоди.

На зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним глава КНР Сі Цзіньпін запропонував більш стримане бачення двохсторонніх відносин, ніж очікував російський лідер.

"Сі і Путін під час зустрічі 20 березня рекламували міцність китайсько-російських відносин, але в статтях, опублікованих 19 березня, запропонували різні тлумачення масштабу майбутніх відносин", - пояснюють аналітики з Інституту вивчення війни.

Зокрема, Путін у своїй статті стверджував, що РФ та Китай "будують партнерство для формування багатополярного світового порядку всупереч колективному прагненню домінування Заходу та політиці подвійного стримування США проти Китаю і РФ". Однак Сі зазначив, що хоча Росія та КНР загалом прагнуть до багатополярного світового порядку, але не конкретно проти Заходу.

Відео дня

Крім того, китайський лідер намагається представити КНР як стороннього посередника у війні Росії проти України, чий план переговорів "відображає єдність поглядів світової спільноти щодо подолання української кризи". Путін підтримує таку роль Китаю. На думку аналітиків, президент РФ сподівається на агресивну риторичну лінію Сі проти Заходу.

"Відмова Сі Цзіньпіна приєднати Китай до Росії в геополітичному конфлікті, який Путін передбачає із Заходом, є помітним відхиленням від оголошеного Китаєм "безмежного партнерства" з Росією перед початком вторгнення в Україну", - наголосили в ISW.

Як йдеться у звіті експертів, риторика Сі свідчить про те, що він "не схильний повністю надавати Путіну економічну та політичну підтримку, необхідну РФ для подолання невдач в Україні".

В Інституті вивчення війни переконані, що Путін і Сі запропонували схожі бачення посилення економічного партнерства між країнами, а тому можуть підписати двосторонні торговельно-економічні угоди. За словами аналітиків, деякі з цих документів будуть спрямовані на полегшення схем ухилення від санкцій.

"Сі також запропонує більш конкретну пропозицію щодо врегулювання війни в Україні шляхом переговорів, хоча залишається незрозумілим, що означатиме його пропозиція і наскільки Кремль сприйме її. Незрозумілими також залишаються перспективи постачання Китаєм Росії військової техніки", - підсумували аналітики.

Візит Сі Цзіньпін до Росії

20 березня УНІАН повідомляв, що Сі Цзіньпін прибув до Москви для зустрічі з Путіним.

Сьогодні вранці стало відомо, що лідери обговорили війну в Україні. При цьому Пекін зазначив, що "в українському питанні зростає кількість голосів на користь миру і раціональності". Також лідер Китаю нагадав про свій варіант "мирного плану".

Як відомо, мирний план від КНР складається з 12 пунктів, однак не передбачає "виведення російських військ".

Президент України Зеленський назвав документ просто висловленням думок Китаєм. Однак вважає добрим знаком, що Китай почав говорити про війну в Україні.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що Китай зацікавлений у продовженні повномасштабної війни в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: