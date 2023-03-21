Китайський лідер зазначив, що влада більшості країн підтримує ослаблення напруженості.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент Російської Федерації Володимир Путін обговорили війну в Україні. Пекін зазначив, що "в українському питанні зростає кількість голосів на користь миру і раціональності".

За інформацією видання Xinhua, "відбувся поглиблений обмін думками з українського питання". Сі Цзіньпін зазначив, що влада більшості країн підтримують ослаблення напруженості, а також виступають за мирні переговори. Він вказав, що "конфлікти, врешті-решт, вирішуються шляхом діалогу і переговорів".

Також лідер Китаю нагадав про свій варіант "мирного плану".

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"Китай і надалі відіграватиме конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання українського питання", - заявив китайський політик.

У свою чергу Путін заявив, що Москва цінує Пекін за "послідовне відстоювання неупередженої, об'єктивної і збалансованої позиції, виступає за чесність і справедливість".

Візит Сі Цзіньпіна до Росії - що відомо

20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

У МЗС України очікують, що китайський політик вплине на Путіна для припинення агресивної війни проти України, до чого закликало і уряд Великобританії.

Водночас координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не підтримають заклики Сі Цзіньпіна і Путіна про припинення вогню, тому що перемир'я зараз передбачатиме збереження за РФ захоплених територій України.

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