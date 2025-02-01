Він повідомив, що Вашингтон веде серйозні дискусії з Москвою.

Президент США Дональд Трамп заявив, що проводить "дуже серйозне" обговорення з Росією про завершення війни в Україні. Про це він розповів під час надання коментарів журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.

Політик пообіцяв, що у нього відбудеться розмова з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Ми будемо говорити, і, думаю, можливо, зробимо щось справді важливе. Ми хочемо покласти край цій війні. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Ми хочемо її зупинити, адже це жахлива війна", - сказав він.

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За його словами, "мільйони молодих людей гинуть, переважно на лінії фронту".

"Здебільшого це солдати, але багато міст сильно зруйновані, вони виглядають як майданчики для знесення будівель. Тим часом військові просто стріляють одне в одного. Це дуже рівнинна місцевість, і єдине, що може зупинити кулю, – це тіло людини. Якщо вірити цифрам, Росія, ймовірно, втратила близько 800 000 військових, а Україна - 600 000 або 700 000. Це безглузда ситуація, і її потрібно припинити", - заявив Трамп.

Американський президент наголосив на своєму намірі покласти край війні в Україні, додавши:

"Тому я готовий зробити все, що в моїх силах, щоб зупинити цю війну. Ми вже проводимо серйозні переговори. Вони заплановані та тривають. Ми ведемо дуже важливі обговорення, спрямовані на те, щоб покласти край цій війні, досягнувши домовленості з Росією".

Чи зупинить Трамп війну в Україні - думка експерта

Президент США Дональд Трамп підриває власну ідею щодо стійкого та тривалого миру в Україні. Таку думку висловив у своїй статті оглядач The Washington Post Лі Гокстедер. Він зазначив, що американський лідер не бажає направляти в Україну додаткову допомогу, не кажучи вже про американські війська; також він не хоче приймати Україну до НАТО.

На думку аналітика, що стосується контролю за можливим припиненням вогню і забезпечення безпеки України - без чого перемир'я було б безглуздим, то він вважає це проблемою Європи.

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