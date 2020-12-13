22 жовтня Конституційний суд країни визнав, що переривання вагітності, навіть коли у плода виявили невиліковну хворобу, є неконституційним. Це означає, що аборт у Польщі стане можливим лише у випадках зґвалтування, інцесту або для захисту життя матері.

У Польщі сьогодні знову проходять акції протесту проти заборони абортів.

Про це повідомляє Польське радіо.

Читайте такожУ Франції чоловік із ножем поранив кількох людей – його затримала поліціяНагадується, 22 жовтня Конституційний суд країни визнав, що переривання вагітності, навіть коли у плода виявили невиліковну хворобу, є неконституційним. Це означає, що аборт у Польщі стане можливим лише у випадках зґвалтування, інцесту або для захисту життя матері.

З того часу у Польщі відбуваються акції протесту, учасники яких заявляють, що наслідком такого рішення Конституційного суду буде збільшення кількості підпільних абортів, внаслідок яких можуть постраждати тисячі жінок.

Сьогоднішня акція також проходить під гаслами проти жорстокості поліцейських, оскільки під час однієї з демонстрацій правоохоронці застосували силу та сльозогінний газ.

На початку листопада на тлі протестів уряд Польщі відклав запровадження заборони на аборти на невизначений термін.

Заборона абортів у Польщі

У жовтні Конституційний суд Польщі заборонив проведення абортів у країні через проблеми розвитку плода. Жінкам дозволено переривати вагітність тільки на підставах зґвалтування, інцесту або ризику здоров'я для матері.

Рішення суддів викликало обурення з боку громадськості. І вже ввечері на вулиці Варшави вийшли сотні жінок, вимагаючи від влади скасувати заборону. До позиції суспільства приєдналися та опозиційні політики.

У Раді Європи постанову суду назвали "сумною для жіночих прав".

Дочка і радниця президента Польщі з соціальних питань Кінга Дуда засудила рішення Конституційного Суду про заборону абортів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва