Американський лідер підтвердив, що тіла трьох військових було знайдено.

Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив інформацію про загибель трьох американських солдатів у Литві, тіла яких було знайдено 31 березня. Про це повідомляє CNN.

"Троє військових більше не з нами, і один, на жаль, імовірно, належить до тієї самої категорії. Але армія ще не оголосила про це", - повідомив американський лідер в Овальному кабінеті.

За даними видання, пошуки четвертого зниклого військового все ще тривають. Трамп зазначив, що бронетранспортер, який раніше було вилучено з болота, обвалив берег водойми під своєю вагою.

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"Це дуже важкий транспортний засіб, і, ймовірно, автомобіль перекинувся", - наголосив Трамп.

Зникнення американських військових у Литві

Як писав УНІАН, 25 березня четверо американських військових зникли безвісти під час навчань у Литві. Солдати виконували навчальну місію з технічного обслуговування бронеавтомобіля.

Вони зникли в тренувальній зоні недалеко від кордону з Білоруссю. Пошуками займалися Збройні сили Литви, армія США та інші литовські відомства.

31 березня стало відомо, що знайдено бронеавтомобіль, на якому пересувалися військові.

Пізніше в Литві знайшли тіла трьох із чотирьох американських солдатів, зниклих під час військових навчань. Президент Литви Гітанас Науседа підтвердив цю інформацію і висловив співчуття президенту США Дональду Трампу і всьому американському народу.

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