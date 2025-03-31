На місці події продовжують працювати поліція Литви та американські слідчі.

У Литві виявили та вилучили бронетранспортер, у якому могли перебувати американські військові, які зникли під час навчань на кордоні з Білоруссю. Інформацію про це підтвердило Міністерство внутрішніх справ країни.

"Після шести днів наполегливих зусиль учора ввечері в Пабраді бронемашину вдалося витягнути з болота", - ідеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що на місці події продовжують працювати поліція Литви та американські слідчі. У відомстві пообіцяли надати інформацію після того, як буде отримано додаткові дані.

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Про зникнення американських військових у Литві стало відомо 27 березня. Повідомлялось, що четверо солдатів зникли в тренувальній зоні неподалік від кордону з Білоруссю. Пошуками займалися Збройні сили Литви, армія США та інші литовські відомства.

Генсек НАТО Марк Рютте повідомив про загибель американських військових, але цю інформацію спростувала міністрка оборони Литви Довиле Шакалене.

В армії США також підтвердили, що всі зниклі солдати були з 1-ї бригади 3-ї піхотної дивізії.

Литва зміцнює кордон із Білоруссю

Як писав УНІАН, у Литві заявили про намір замінувати кордон із Білоруссю і Росією. За словами міністрки оборони країни Довіле Шакалене, план посилення охорони кордону обговорювали під час двосторонніх візитів із міністрами оборони Польщі та Фінляндії.

До цього в Польщі теж повідомили, що планують замінувати кордони з Росією та Білоруссю. Згідно з планом, це буде одним з елементів "Східного щита".

Водночас стало відомо, що поблизу кордону Білорусі з Литвою з'явилися окопи для піхоти і техніки на краю військового полігону "Гожський". Зведені укріплення можуть бути частиною "вузла опору".

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