Президент обговорить із представниками Європи посилення української ППО.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що зараз Україні важливо створити "захисний щит" перед майбутніми атаками Росії на енергетичну інфраструктуру, які очікують восени та взимку. Про це Зеленський заявив під час спілкування зі ЗМІ в іспанській Гранаді, куди він прибув для участі у саміті Європейського політичного співтовариства.

За його словами, головним завданням перед усіма країнами наразі є збереження єдності не лише серед країн Євросоюзу, а й усієї Європи.

"Це найбільше випробування, яке стоїть перед нами. Бо Росія атакує дезінформацією та фейками", - сказав він.

Другим важливим питанням президент назвав важливість для України мати "захисний щит" перед зимовими атаками Росії, зокрема й іранськими дронами.

Візит Зеленського до Іспанії

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Зеленський прибув до Іспанії для участі у саміті Європейського політичного співтовариства. Захід відбуватиметься у місті Гранада.

За словами глави держави, запланована робота в спільних форматах та важливі двосторонні зустрічі. Він також наголосив, що на полях саміту ключовою темою для представників України, особливо перед зимою, буде питання посилення ППО.

Зеленський підкреслив, що наразі вже є основа для нових домовленостей із партнерами.

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