Зеленський перервав візит в Канаду: ЗМІ назвали причину

Український лідер скасував пресконференцію та низку зустрічей, запланованих на полях саміту G7.

Президент України Володимир Зеленський перервав візит до Канади й повертається в Київ, повідомляють канадський мовник CBC News та Суспільне.

Джерела в українській делегації зазначають, що президент скорочує візит в Канаду після смертоносного обстрілу Києва в ніч на 17 червня та рішення президента США Дональда Трампа пропустити програму саміту "Групи семи" (G7) у вівторок.

За даними джерел, Зеленський повернеться в Україну після завершення переговорів у Кананаскісі. Він скасував пресконференцію, заплановану в Калгарі.

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Саміт G7 - головні новини

Як повідомляв УНІАН, саміт "Групи семи" (G7) завершився без спільної заяви щодо війни в Україні через позицію США. Шестеро з семи лідерів G7 були готові підтримати жорстке формулювання щодо Росії, однак США наполягали на пом’якшенні тексту, остерігаючись негативного впливу на можливі мирні переговори.

На саміті був присутній президент України Володимир Зеленський, який отримав запевнення в новій допомозі від Канади, але не зміг провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Американський лідер покинув саміт через події на Близькому Сході.

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