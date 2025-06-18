G7 не ухвалила заяву щодо України через позицію США, - Reuters

Шестеро з семи лідерів G7 були готові підтримати жорстке формулювання щодо Росії, однак США наполягали на пом’якшенні тексту.

Саміт "Групи семи" (G7) завершився без спільної заяви щодо війни в Україні через позицію США. Про це повідомляють Reuters та CBC News з посиланням на обізнані дипломатичні джерела.

Як повідомив канадський урядовець, Канада, яка цьогоріч головує в G7, була змушена відмовитися від планів рішучої заяви після того, як США висловили незгоду з її формулюванням. Канадський прем'єр-міністр Марк Карні планує окремо опублікувати заяву голови G7, в якій закличе до посилення санкцій проти Росії та підтримає мирні ініціативи під керівництвом США.

У підсумку було ухвалено шість окремих заяв, але питання України залишилось без консолідованої позиції.

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За даними Reuters, європейські дипломати намагалися переконати Дональда Трампа, який раніше висловлював підтримку Володимиру Путіну, в необхідності жорстких заходів проти РФ. Трамп, за словами джерел, хоча й виявив інтерес до ідеї посилення тиску, не дав жодних обіцянок.

Президент України Володимир Зеленський, який був присутній на саміті, отримає нову допомогу від Канади, проте не зможе розраховувати на колективну заяву G7 або двосторонню зустріч з Трампом.

CBC News зазначає, що шестеро з семи лідерів G7 були готові підтримати жорстке формулювання щодо Росії, однак США наполягали на пом’якшенні тексту, остерігаючись негативного впливу на можливі мирні переговори.

Саміт G7 в Канаді - головні новини

Саміт Групи семи у 2025 році проходив з 13 по 17 червня в канадському Галіфаксі. Канада, яка головує цього року, приймала лідерів провідних демократичних країн світу: США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Японії та представників Європейського Союзу.

Обговорювались такі теми, як етичне регулювання штучного інтелекту, безпека постачання критично важливих мінералів, глобальні міграційні виклики, боротьба з лісовими пожежами та розвиток квантових технологій.

На саміті був присутній президент України Володимир Зеленський, який отримав запевнення в новій допомозі від Канади, але не зміг провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Напруженість викликала також позиція США щодо пом’якшення антиросійських формулювань у фінальному документі, що унеможливило ухвалення колективної позиції країн G7.

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