Однак масштаб росіійських втрат наразі оцінити важко.

Під час потужного землетрусу і цунамі на Камчатці, що сталися цього тижня, ймовірно, постраждала російська база атомних підводних човнів у селищі Рибачий. Про це пише The Telegraph із посиланням на супутникові знімки, які отримали журналісти.

Так, знімки, зроблені супутником Umbra Space наступного дня після землетрусу, показали, що частина одного з пірсів змінила своє положення: можливо, конструкцію зірвало з місця потужними хвилями.

При цьому немає ознак того, що в момент природного лиха поруч із постраждалим пірсом перебував підводний човен. Натомість пошкодження самої споруди особливих наслідків для російського флоту не матиме, кажуть експерти.

Відео дня

Однак наразі залишається відкритим питання щодо того, яких ще руйнувань могла зазнати військова база у селищі Рибачий, по якій цунамі вдарило усього лише через 15 хвилин після землетрусу. Зокрема не зрозуміло, чи встигли росіяни вивести в море пришвартовані підводні човни до того, як про них ударили хвилі.

Відомо, що Рибачий є найближчою до США базою російських атомних субмарин, що перебувають у найбільшій готовності. Тож тут також розташовані спеціальні портові споруди для спорядження, ремонту і обслуговування підводних човнів.

На відеозаписах, зроблених в інших населених пунктах регіону і опублікованих в Мережі, видно хвилі заввишки до п'яти метрів, що затоплюють берег. Значні пошкодження можна побачити в порту Північно-Курильська, який приблизно вдвічі далі від епіцентру землетрусу, ніж Рибачий.

"На супутникових знімках, зроблених 17 липня, видно підводний човен, пришвартований біля пірсу, який зараз, схоже, пошкоджений. На обох знімках надводний корабель пришвартований на західній стороні пірсу", – пише The Telegraph, наводячи відповідні супутникові знімки.

Однак Доктор Сідхарт Каушал, науковий співробітник британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), заявив, що жодних ознак пошкодження російського підводного флоту на знімках він не бачить.

"Схоже, що це був надводний корабель, пришвартований біля пірсу, а не підводний човен, що варте уваги. Я не впевнений, що ми можемо стверджувати щось більше, ніж пошкодження пірсу, [що], я підозрюю, навряд чи сильно змінить темп активності [біля бази]", – сказав він.

Том Шарп, офіцер британського Королівського флоту у відставці, побачив на знімках, що один з причалів у Рибачому нахилився під "жахливим кутом", що ускладнить вхід та вихід корабля. Він додав, що біля покрученої ділянки, ймовірно, знаходиться буксир, який, можливо, займається початковим ремонтом.

На думку Шарпа, пришвартовані підводні човни могли отримати пошкодження, сильно вдарившись об свої швартові місця, а вода могла потрапити у відкриті люки або точки доступу.

На окремих зображеннях Umbra, опублікованих в Інтернеті, можна побачити два підводні човни, що все ще пришвартовані біля своїх пірсів після цунамі. Човни, що проходять технічне обслуговування, будуть особливо вразливими до потужних хвиль, бо не можуть оперативно вийте в море, щоб уникнути удару цунамі.

Однак експерти наголосили, що на субмаринах немає видимих ознак пошкоджень, а пірси, що використовуються атомними підводними човнами, розроблені таким чином, щоб витримувати сейсмічні впливи.

Цунамі на Камчатці

Як писав УНІАН, у середу біля берегів Камчатки на Далекому Сході Росії стався потужний землетрус магнітудою 8,8. Його вже назвали найпотужнішим за багато десятиліть. Внаслідок нього виникли хвилі цунамі заввишки 4 метри.

Цунамі майже одразу обрушилися на деякі райони Камчатки. Влада Японії, Кореї та США оголосила про евакуацію своїх прибережних районів, куди теж могли дістатися хвилі.

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