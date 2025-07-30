Хвилі цунамі вже дісталися узбережжя Японії.

Біля берегів Камчатки на Далекому Сході Росії стався потужний землетрус магнітудою 8,8. Він спричинив цунамі заввишки 4 метри і став причиною евакуації по всьому Тихому океану. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, неглибокий землетрус пошкодив будівлі і поранив кількох людей.

Тим часом Японія, яка 2011 року постраждала від землетрусу магнітудою 9,0 і цунамі, оголосила про евакуацію. Робітники евакуювали АЕС "Фукусіма", де того ж 2011 року сталася радіоактивна катастрофа.

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На Гаваях жителям прибережних районів було рекомендовано піднятися на височини, на четвертий поверх і вище, а Берегова охорона США наказала суднам покинути порти у зв'язку з наближенням цунамі.

"Вживіть заходів! Очікуються руйнівні хвилі цунамі", - повідомило Управління з надзвичайних ситуацій Гонолулу.

Хвилі цунамі заввишки 3-4 метри обрушилися на деякі райони Камчатки, частково затопивши порт і рибопереробний завод у місті Сєвєро-Курильськ. Також вода змела судна з причалів.

Повідомляється, що цей землетрус став найсильнішим за десятиліття.

Геологічна служба США повідомляє, що землетрус був неглибоким. Його епіцентр залягав на глибині 19,3 км.

Житель Петропавловська-Камчатського розповів агентству, що поштовхи почалися повільно, але поступово наростали і тривали кілька хвилин.

Землетруси на Камчатці

Камчатка - один із найбільш сейсмоактивних регіонів Росії і всього світу. Півострів розташований у зоні взаємодії двох літосферних плит. Це тектонічне зіткнення робить регіон схильним до частих підземних поштовхів.

Землетруси на Камчатці відбуваються регулярно. Магнітуда коливань може варіюватися від невідчутних до руйнівних. Особливо небезпечні землетруси, які відбуваються в прибережній зоні - вони можуть спровокувати цунамі, що загрожує населеним пунктам і береговій інфраструктурі.

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