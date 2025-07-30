Одним із порушених землетрусом населених пунктів виявилося закрите місто Вілючинськ - база російських атомних підводних човнів.

Землетрус на Камчатці зачепив закрите місто, де базуються російські атомні підводні човни, вони могли отримати пошкодження. Про це пише OSINT-проєкт Frontelligence Insight.

Зазначається, що епіцентр землетрусу був приблизно за 100 км від Авачинської бухти, де базується Тихоокеанський флот РФ. Одним із населених пунктів, яких торкнувся землетрус, виявилося закрите місто Вілючинськ - база російських атомних підводних човнів - субмарин типу "Борей" і атомних підводних човнів четвертого покоління "Імператор Олександр III" і "Красноярськ".

Frontelligence Insight пише, що в Авачинській бухті розташовані кілька ключових об'єктів російського підводного флоту і військово-морської інфраструктури:

Відео дня

"Три з них виділяються: Північно-Східний ремонтний центр, який обслуговує як дизельні, так і атомні підводні човни; база підводних човнів "Рибачий", де базуються підводні човни Тихоокеанського флоту, і спеціалізований причал для навантаження балістичних ракет на підводні човни".

Масштаби шкоди військовій інфраструктурі від землетрусу поки незрозумілі, але можливі деякі руйнування, вважає засновник Frontelligence Insight.

Землетрус на Камчатці

Біля берегів Камчатки на Далекому Сході Росії стався потужний землетрус магнітудою 8,8. Він викликав цунамі заввишки 4 метри і став причиною евакуації по всьому Тихому океану.

Тим часом Японія оголосила про евакуацію. Робітники евакуювали АЕС "Фукусіма", де того ж 2011 року сталася радіоактивна катастрофа.

На Гаваях жителям прибережних районів було рекомендовано піднятися на височини, на четвертий поверх і вище, а Берегова охорона США наказала суднам покинути порти у зв'язку з наближенням цунамі.

Вас також можуть зацікавити новини: