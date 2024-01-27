Це найбільша судова поразка Трампа, а сума є приголомшливою навіть для США.

Дональд Трамп програв цивільний судовий позов від журналістки Джин Керролл. Суд зобов’язав екс-президента сплатити їй 83 мільйони доларів компенсації за його принизливі та наклепницькі заяви на її адресу, повідомляє CNN.

У 2019 році Керролл опублікувала книгу, в який розповіла, що Трамп нібито зґвалтував її в примірювальній кабінці універмагу в центрі Нью-Йорка у 1996 році. Жодних фактичних доказів вона не має, а сам Трамп заперечував її звинувачення. При цьому він використовував образливі формулювання, зокрема називав її "психічно хворою".

У травні минулого року окреме федеральне журі Манхеттена визнало, що Трамп сексуально домагався Керролл, але присяжні не знайшли достатніми докази щодо факту зґвалтування. Крім того, жюрі присудило виплатити журналістці 5 млн доларів як відшкодування за наклепницькі публічні заяви екс-президента, зроблені ним у 2022 році, коли він принижував її та заперечував звинувачення.

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Нове рішення, ухвалене у п’ятницю, визнає Трампа винним у наклепницьких та принизливих висловлюваннях на адресу журналістки, сказаних публічно у 2019 році. Рішенням суду постраждала сторона отримає від Трампа 11 млн на фінансування кампанії з відновлення своєї репутації і ще 7,3 млн – компенсації за емоційну шкоду. Решту суми – 65 мільйонів доларів – екс-президент має сплатити в якості штрафу за свої зловмисні дії щодо Керролл.

Журналістка привітала п'ятничне рішення, заявивши, що це "величезна поразка для кожного хулігана, який намагається принизити жінку". Трамп не був присутній на зачитуванні вироку, а пізніше написав у соціальних мережах, що вважає вирок "абсолютно безглуздим".

CNN зауважує, що призначена судом сума є "приголомшливою" і цей вирок є "найсерйознішою судовою невдачею" для Трампа.

Трамп іде в президенти США

Як писав УНІАН, Дональд Трамп отримав ще одну перемогу на внутрішніх виборах кандидата від Республіканської партії до президентських виборів у листопаді 2024 року – цього разу в штаті Нью-Гемпшир.

Центральною темою своєї передвиборчої кампанії Трамп вирішив зробити проблему нелегальних мігрантів в США. Аби проблема нікуди не зникла до виборів і щоб йому було на чому піаритись, Трамп усіляко блокує домовленості республіканців і демократів про укріплення кордону з Мексикою.

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