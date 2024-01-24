Сценарій, за якого Дональда Трампа буде обрано президентом США, підвищить ризики для значної частини європейського фондового ринку.

У разі перемоги Дональда Трампа на цьогорічних президентських виборах може суттєво постраждати фондовий індекс DAX, який відображає стан економіки Німеччини.

Сценарій, за якого Дональда Трампа буде обрано президентом США, підвищить ризики для значної частини європейського фондового ринку. Про це із посиланням на експертів Goldman Sachs повідомляє Bloomberg. "Ми очікуємо на більш високі ризики, пов'язані як з підвищенням тарифів для Європи, так і зі скороченням фінансування/підтримки України з боку США", — заявила стратег Goldman Sachs Шерон Белл.

У разі обрання президентом Дональда Трампа експерти прогнозують, зокрема, проблеми для європейської автомобільної промисловості та хімпрому.

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Найсильніше постраждає індекс DAX — найважливіший фондовий індекс Німеччини та один із найбільш впливових індексів у Європі. Його називають показником стану німецької економіки, яка у свою чергу виступає "серцем" економіки ЄС.

Найменше за все від можливої перемоги Трампа, на думку Шерон Белл, постраждає ключовий швейцарський фондовий індекс Swiss Market Index, а також FTSE 100 — провідний індекс Британської фондової біржі.

Також політична невизначеність може призвести до зростання європейської "оборонки", ринка послуг охорони здоров'я та галузей, пов'язаних із виробництвом основних споживчих товарів.

Шанси Трампа на перемогу у виборах

Шанси Дональда Трампа знову обійняти президентську посаду неухильно зростають. Як сьогодні стало відомо, бізнесмен виграв праймеріз у Нью-Гемпширі, випередивши свого єдиного суперника — колишнього губернатора штату Південна Кароліна Ніккі Хейлі.

До цього Трамп з легкістю переміг на внутрішньопартійних виборах у штаті Айова, набравши там понад 50% голосів виборців.

При цьому ще восени минулого року опитування показували, що Трамп випереджає чинного президента Джо Байдена в п’яти ключових штатах з шести.

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