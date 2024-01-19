Демократи кажуть, що республіканці не підуть на угоду в принципі, щоб використовувати тему мігрантів в передвиборних перегонах.

Дональд Трамп виступив проти компромісної угоди з Білим домом, в межах якої передбачається і укріплення кордону з Мексикою, і виділення військової допомоги Україні. Про це він написав у своїй власній соцмережі The Truth.

"Я вважаю, що нам не слід укладати угоду про кордон взагалі, якщо ми не отримаємо ВСЕ, щоб припинити навалу мільйонів і мільйонів людей з нізвідки в нашу (...) країну. Також я не сумніваюся, що наш спікер Палати представників Майк Джонсон укладе тільки таку угоду, яка буде ідеальною для кордону", — написав Трамп.

Примітно, що згаданий спікер Палати представників Майк Джонсон відверто зізнався американським ЗМІ, що постійно радиться з Трампом з приводу укладення угоди з Білим домом.

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"Президент Трамп не помиляється. Ми з ним досить часто говорили про це. У позаминулий вечір я говорив з ним на ту ж тему", – сказав Джонсон і уточнив, що говорить з Трампом "кожні кілька днів".

Конгресмен-демократ Джеймі Раскін нещодавно заявив, що республіканці "виконують накази Дональда Трампа і активно перешкоджають двопартійній угоді про кордон". На думку демократів, республіканці не хочуть, щоб угода про кордон (а отже і виділення допомоги Україні) була укладена до президентських виборів у листопаді 2024 року, оскільки ця тема буде центральною у передвиборчій кампанії Трампа.

Проблема з американською допомогою Україні: останні новини

Як писав УНІАН, днями президент США Джо Байден зустрівся з керівництвом Конгресу, щоб обговорити з ними стратегічні наслідки для самої Америки від ненадання допомоги Україні. Він жорстко розкритикував незговірливість парламенту з українського питання і заявив, що вони "ставлять під загрозу національну безпеку США, НАТО і решти вільного світу".

У той же час трампісти придумали нову відмовку, чому вони не хочуть погоджуватися на виділення допомоги Україні. Крім виставленого ультиматуму по мексиканському кордоні вони тепер вимагають від Білого дому "стратегічний план" цілей США в російсько-українській війні.

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