Раніше Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським.

У Кремлі заявили, що зустріч російського лідера Володимира Путіна з президентами України і США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом можлива, однак для неї мають бути виконані певні умови.

Як заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, зустріч Путіна, Трампа і Зеленського "має бути результатом тривалої роботи і вже підготовлених точок".

При цьому він заявив, що Росія сподівається "вийти на третій раунд переговорів" з Україною.

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За словами Пєскова, досягнення гуманітарних домовленостей дає можливість "нарощувати потенціал готовності до більш серйозних домовленостей".

Водночас прес-секретар Кремля заявив, що в підготовці до врегулювання конфлікту "ще має бути серйозна робота", а Україна "повинна зрозуміти, що ситуація змінилася порівняно з тим, що було три роки тому".

При цьому він знову висловив сумніви в легітимності українського лідера.

"Ми готові зустрічатися... Я готовий зустрічатися з усіма, зокрема із Зеленським... Якщо українська держава довіряє комусь вести переговори, заради Бога, нехай це буде Зеленський", - сказав Путін у розмові з журналістами.

За словами Путіна, головне питання полягає в тому, хто буде підписувати документи.

Також Путін запевнив, що Росія нібито "намагається закінчити бойові дії в Україні". Він додав, що новий раунд переговорів між українською та російською сторонами може відбутися після 22 червня.

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