Дату ймовірної зустрічі у Путіна назвати не можуть.

У Кремлі не можуть назвати час і місце ймовірної зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, однак кажуть, що вона можлива "будь-якої миті". Відповідну заяву озвучив помічник президента РФ Юрій Ушаков. Її наводять російські ЗМІ.

"Йде робочий контакт постійно з американцями, питання на порядку денному є, але поки що у практичну площину не перейшло. Однак сторони мають на увазі так чи інакше його підняти, і я думаю, що ця зустріч цілком може відбутися, де і коли - поки що сказати важко, звичайно", - сказав він.

Відповідаючи на уточнююче питання про терміни проведення цієї зустрічі, Ушаков наголосив, що це може відбутися будь-якої миті і що "це багато в чому залежить від лідерів".

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За його словами, можливо, відбудеться зустріч, до якої готуватимуться серйозно команди, а можливо, "лідери домовляться просто побачитися та особисто обговорити якісь питання, після чого дадуть команди своїм підлеглим".

"Такий варіант теж можливий, звичайно. Але кращий, звичайно, варіант, який має можливість все-таки пропрацювати якісь документи, щоб ця зустріч була більш результативною, більш значущою, суттєвішою для подальшого розвитку", - сказав помічник Путіна.

Також він підкреслив, що нинішній діалог з адміністрацією президента США "має дружній характер", мовляв, "Москва розраховує на реальні зрушення".

"Нормальна йде розмова. Вона поки що не привела до радикальних рішень або змін усієї картини наших двосторонніх відносин. Але сама робота носить корисний характер і несе характер дружнього партнерського спілкування. Я знаю по собі, який характер мали контакти телефоном, передусім з людьми Байдена. Зараз дещо по-іншому. Це вже певною мірою дає надію на те, що будуть і реальні зрушення ", - сказав Ушаков.

Своєю чергою прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росію неможливо підштовхнути до переговорів щодо України новими санкціями.

"Що серйозніший пакет санкцій, які, я повторюся, ми вважаємо незаконними, тим серйознішими, скажімо так, як від рушниці віддача в плече. Все-таки це - гостра зброя", - сказав представник Кремля.

При цьому Пєсков не сумнівається, що ЄС погодить новий пакет санкцій:

"Очевидно, що у нас вже майже за чотири роки з'явилася якась резистентність, і ми вже навчилися, як мінімізувати наслідки таких пакетів. Це все вимагатиме додаткової роботи. Зрештою, світ клином не зійшлося на цих санкціях", - зауважив він.

Чи збирається Трамп зустрічатися з Путіним

Як писав раніше УНІАН, Трамп заявляв, що готовий приїхати на переговори між Україною і РФ за умови, що туди приїде Путін. Про цю заяву очільника Білого дому повідомив нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. За його словами Ердогана, Трамп йому сказав про це під час зворотного рейсу із саміту НАТО.

Президент Туреччини розповів, що під час своєї зустрічі із Трампом він повідомив президенту США, що Анкара прагне, аби український та російський лідери зібралися разом у Туреччині для мирних переговорів.

"Він (Трамп) сказав: "Якщо президент Росії Володимир Путін приїде до Стамбула чи Анкари для вирішення проблеми, то я також приїду. Ми встановимо необхідні контакти, і, дай Бог, відбудеться ця зустріч якомога швидше", – сказав Ердоган.

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