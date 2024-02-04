В Білому домі пояснили, як мають намір вчинити у ситуації із Залужним.

США не мають наміру "вплутуватися" в кадрові питання в Україні. Про це заявив Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи для американського каналу CBS-News чутки про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Під час інтерв’ю журналістка запитала у Саллівана, чи дійсно Україна повідомила Білий дім про майбутнє звільнення Залужного. На це радник Байдена зауважив, що кадрові рішення в Збройних силах України є внутрішньою справою України.

"Це не те, в чому уряд США повинен тиснути в той чи інший бік. Тому ми залишилися осторонь цього набору кадрових рішень. І, звичайно, це суверенне право України і право Президента України ухвалювати свої кадрові рішення. Ми чітко дали зрозуміти, що ми просто не збираємося вплутуватися в це конкретне рішення. Ми це вказали безпосередньо українцям", – заявив Салліван.

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Чутки про звільнення Залужного

Як писав УНІАН, 29 січня Україну сколихнуло повідомлення, що Володимир Зеленський чи то планує звільнити Валерія Залужного, чи то вже зробив це. Того же вечора цю інформацію офіційно спростували.

Однак пізніше ЗМІ змогли зібрати картину того, що відбувається за лаштунками, і впевнилися, що Зеленський принаймні розглядає можливість звільнення головкома ЗСУ. Так, за даними Bloomberg, президент і командувач армії мають кілька принципових розбіжностей – щодо мобілізації, щодо військової стратегії та щодо популярності в народі.

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