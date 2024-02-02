Відхід генерала Валерія Залужного може стати першою значною кадровою перестановкою за час війни Росії та України.

Влада України поінформувала адміністрацію США про рішенні звільнити головкому ВСУ Валерія Залужного, пише видання The Washington Post.

Представники Білого дому не підтримали і не заперечили проти планованого відсторонення від посади генерала Валерія Залужного, заявивши, що це суверенний вибір президента Володимира Зеленського.

"Зеленський ще не видав офіційного указу, що оголошує про відставку Залужного, і невідомо, коли це може статися. Попереднє повідомлення Вашингтону, про яке раніше не повідомлялося, відображає впливову роль Сполучених Штатів як найпотужнішого військового і політичного покровителя України. Раннє попередження також дало Білому дому можливість переконати Зеленського переглянути ключове рішення, навіть незважаючи на те, що він вирішив не робити цього", - йдеться в статті.

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Як зазначає видання, відхід Залужного, однієї з найпопулярніших постатей у суспільстві, може вплинути на моральний дух військ і підірвати довіру західних донорів. Але будь-який крок США щодо оскарження рішення Зеленського, може розглядатися як надання неправомірного впливу.

Стівен Пайфер, експерт зі Східної Європи зі Стенфордського університету і колишній посол США в Україні, сказав: "Відчуття розколу на самому верху в Києві не йде на користь Україні, але американський уряд не повинен в це вплутуватися".

"Президент має право вибирати кабінет так, як вважає за потрібне. Рішення має бути одноголосним із Зеленським, як і можливі наслідки", - додала Аліна Полякова, президент Центру аналізу європейської політики.

Зеленський міг би відкласти прийняття рішення на невизначений термін, але це малоймовірно, кажуть люди, знайомі з його думкою, зазначає TWP.

"Недовіра між Зеленським та Залужним зростала через підозру в політичних амбіціях генерала, а також через розбіжності з ключових питань, включаючи мобілізацію 500 тисяч солдатів. На ході напруженої зустрічі у понеділок Залужний стверджував, що новобранці необхідні для успіхів на полі бою. Україні також необхідно підготуватися до втрат особового складу, які, як очікується, будуть зіставні з торішніми, сказав він", - наголошується в статті.

Видання уточнює, що Зеленський відмовився від заклику Залужного провести мобілізацію 500 тисяч осіб, бо цей крок був би вкрай непопулярним і тому, що Україна не має грошей, щоб платити такій кількості військових зарплати та інші виплати без значного підвищення податків.

"Президент не вважає, що ця масова мобілізація чоловіків віком від 18 до 27 років є бажаною або виправданою на даному етапі", - цитує видання людину, близьку до Зеленського.

Знайти заміну Залужному – серйозне завдання, зазначає газета. Одним із потенційних кандидатів є голова військової розвідки України генерал-лейтенант Кирило Буданов. Він має досвід роботи в спецназі, але не як командувач армії. Його призначення потенційно може сигналізувати про перехід до асиметричної тактики – як удари безпілотників углиб території Росії.

Але незрозуміло, чи хоче він цю посаду, сказав чоловік, знайомий із ситуацією: "Він любить свою роботу і, можливо, захоче продовжувати підривати будь-яку всячину в Росії".

Інший варіант – Олександр Сирський, нинішній командувач Сухопутних військ. Йому чоловікові приписують керівництво обороною Києва у перший місяць війни, а згодом організацію успішного контрнаступу на північному сході Харківщини восени 2022 року.

Чутки про звільнення Залужного - деталі

На початку тижня з'явилися повідомленнями від "джерел", що Володимир Зеленський нібито звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача армії. Того ж вечора і ВСУ, і Офіс президента спростували цю інформацію.

Пізніше ряд західних видань, посилаючись на власні джерела в Офісі президента і серед військових, повідомили про такий намір президента. За версією The Times, у понеділок Зеленський дійсно попросив Залужного піти у відставку, але той відмовився.

У ймовірному розколі між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним найсерйознішою розбіжністю стало прохання генерала мобілізувати більше солдатів, писав The Washington Post з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

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