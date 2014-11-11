В окремих районах зони АТО російські найманці підтягують сили до лінії розмежування - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, зокрема це спостерігається в районах населених пунктів Оленівка і Докучаївськ.

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Крім того, Лисенко зазначив, що в Торезі та Макіївці бойовики оголосили повну мобілізацію місцевого населення.

"Українська сторона готова до адекватного реагування у разі необхідності", - запевнив він.