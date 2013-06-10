У трьох областях призовники урочисто присягнули на вірність народу України

У 55-й окремій Запорізькій артилерійській бригаді 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України, на “Алеї Героїв” урочисто присягнули вірно служити українському народові понад 20 військовослужбовців. Зі знаменною подією молодих воїнів-артилеристів привітали міський голова Запоріжжя Олександр Сін, начальник ракетних військ і артилерії 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Валерій Якуба, заступник Голови районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району Василь Ковпек, представники місцевих органів влади, військово-патріотичних та громадських організацій, духовенства, ветерани, родичі та близькі.

Отець Максим благословив молодих воїнів на ратну службу та окропив їх святою водою, після чого вони пройшли перед гостями урочистим маршем. Звертаючись до молодих військовослужбовців, командир бригади полковник Сергій Брусав висловив впевненість, що вони продовжать славні традиції воїнів-артилеристів з’єднання.

Після урочистих заходів у нещодавно відремонтованому літньому клубі пройшла зустріч керівного складу з’єднання з батьками новобранців та святковий концерт. Також батьки ознайомилися з побутовими умовами розміщення військовослужбовців строкової служби в казармах бригади.

Варто зазначити, що молоді воїни пройшли повний курс первинної військової підготовки, ретельний морально-психологічний, медичний та фізичний відбір.

У військових частинах, що дислокуються на Одещині, теж відбулася урочиста церемонія складання військової присяги молодим поповненням. Перед своїми товаришами та у присутності батьків, командирів, рідних та близьких слова клятви на вірність українському народові вимовили понад 80 солдатів першого періоду служби 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України.

Вітаючи своїх підлеглих з цією подією, командир частини підполковник Владислав Ліщинський наголосив, що військова присяга є документом великої значимості, та побажав військовослужбовцям сумлінно й чесно виконувати військовий обов’язок та накази командирів. Також зі словами напуття й привітання на адресу винуватців свята виступили колишній командир 28-ї гвардійської механізованої дивізії генерал-майор Микола Єлізов, мати одного з молодих солдатів та настоятель Свято-Георгіївського храму отець Димитрій Грушовенко, який благословив воїнів на ратну службу та окропив свяченою водою.

Окрім того, в рамках урочистостей на стройовому плацу відбувся показовий виступ, в ході якого особовий склад розвідувальної роти продемонстрував присутнім елементи рукопашного бою.

Того ж дня Військову присягу на вірність Українському народові склало понад 30 солдатів, які несуть службу в Регіональному центрі ”Південь” Сухопутних військ Збройних Сил України. Привітали військовиків з цим святом командир частини підполковник Олександр Лабенок, а також представники Красносільської сільської ради Одещини.

Після завершення урочистостей в обох орденоносних частинах відбулася зустріч батьків, рідних і близьких військовослужбовців з їхніми командирами. В рамках цього заходу офіцери розповіли гостям про історичне минуле та сьогодення військових частин, про завдання, що покладаються на їх особовий склад, та ознайомили їх із деякими зразками стрілецької зброї. Також на запрошення офіцерів того дня всі охочі мали змогу пригоститися святковим обідом та відвідати казармені приміщення.

А на базі 179-го об’єднаного навчально-тренувального Центру військ зв’язку Збройних Сил України, що на Полтавщині, військову присягу на вірність українському народові прийняли 60 військовослужбовців строкової служби. Привітати новобранців з цією визначною подією прибули представники вищого командування Збройних сил України і органів місцевої влади, ветеранських організацій, батьки та рідні молодих солдатів.

– Сьогоднішній день для кожного з вас відкриває нову сторінку громадянського становлення, – відзначив, звертаючись до молодих воїнів, начальник Центру полковник Ігор Міцюк. – Саме з нього для кожного з вас починається відлік таких понять, як самовідданість, дисциплінованість, колективізм, готовність за будь-яких умов виконати свій військовий обов’язок перед країною та народом по захисту миру та безпеки нашої держави. І упевненості у цьому нам усім додає те, ви усі зробили свій вибір на цьому шляху свідомо, – наголосив полковник Ігор Міцюк.

Виступаючи перед присутніми, начальник військ зв’язку Збройних Сил України – начальник головного управління зв’язку та інформаційних систем генерального штабу Збройних Сил України полковник Анатолій Манжос наголосив, що нинішній рік не такий багатий на кількість молодих солдат, як попередні:

– Сьогодні кількісний склад нашого війська зменшується, у цей перехідний період важливо залишити на високому рівні якісну складову підготовки фахівців зв’язку різних напрямків. Тому динаміка процесу навчання та бойової підготовки відбуватиметься відповідно до динаміки затверджених планів. А загальний процес переходу військової служби на контрактну основу та реформування Збройних Сил нехай і надалі сприяє привабливості професії захисника Вітчизни.

За словами командирів навчальних підрозділів, усі без виключення юнаки налаштовані на сумлінне оволодіння військовою наукою та виконання своїх службових обов’язків

Після складання урочистої Присяги воїнів-зв’язківців привітали батьки, рідні та гості свята. А представники православної церкви благословили українське воїнство молитвою та окропили їх та усіх присутніх святою водою.