Збірна команда з вітрильного спорту привезла “срібло” з Норвегії
17:50, 05 липня 2013Військо
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У Норвегії завершився чемпіонат світу серед військовослужбовців (СІЗМ) з вітрильного спорту.
Загалом участь у змаганнях брали представники 14 країн.
Декілька чемпіонатів поспіль українці були “золотими”, але цього року наші земляки поступилися бразильцям лише в один бал. У підсумку збірна команда Збройних Сил України здобула почесне “срібло” (клас Інглінг).
Склад делегації команди наших співвітчизників: капітан 2 рангу Юрій Онуфрієнко, капітан 3 рангу Василь Азатханов, матроси служби за контрактом Ігор Севєр’янов та Андрій Ядрін.
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