Збірна команда з вітрильного спорту привезла “срібло” з Норвегії

Загалом участь у змаганнях брали представники 14 країн.

Декілька чемпіонатів поспіль українці були “золотими”, але цього року наші земляки поступилися бразильцям лише в один бал. У підсумку збірна команда Збройних Сил України здобула почесне “срібло” (клас Інглінг).

Склад делегації команди наших співвітчизників: капітан 2 рангу Юрій Онуфрієнко, капітан 3 рангу Василь Азатханов, матроси служби за контрактом Ігор Севєр’янов та Андрій Ядрін.