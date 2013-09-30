Відбулася “Урочиста обіцянка” вихованців Білоцерківського кадетського корпусу

На церемонію прибули представники Міністерства оборони, Збройних Сил України, Міністерства освіти і науки України, представники органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій. У заході “урочистої обіцянки” на алеї міського Парку Перемоги взяли участь кадети міст Біла Церква та Узин, випускники Білоцерківського кадетського корпусу – ліцеїсти Київського військового ліцею ім. І.Богуна та кадети Міжнародної громадської організації “Вірне Козацтво”.

Урочисту доповідь про початок та готовність до “урочистої обіцянки” прийняв заступник директора Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Олександр Щербінін, який привітав майбутніх захисників Вітчизни з цією подією. Також вітали кадетів начальник Озброєння Збройних Сил України генерал-майор Сергій Котляр, начальник Військового інституту Київського національного університету ім. Т.Шевченка генерал-майор Віктор Балабін, інші посадовці та представники громадських організацій.

Хвилюючий ритуал “урочистої обіцянки” завершився благословенням православного священика і урочистим маршем, після чого кадети та гості відвідали гімназію.