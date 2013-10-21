Фрегат ВМС ЗС України “Гетьман Сагайдачний” продовжує патрулювання в Аденській затоці

Під час патрулювання в морі військовослужбовці корабельного операційного персоналу ведуть візуальне спостереження, аналізують основні характеристики кораблів, швидкість, захищеність, здійснюють збір інформації про судна, які потенційно можуть підлягати нападу піратів.

Протягом перших п’яти діб перебування фрегату у морі операційна група опитала 9 суден, що підлягали під встановлені критерії (Best Management Practices).

В морі відбуваються планові заходи підготовки особового складу, зокрема, інструктажі, узгодження умов здійснення польотів з екіпажем корабля, залікові тренування, технічне обслуговування вертольоту Ка-27ПР, постановка завдань на польоти, тощо.

Особливу увагу у підготовці українських військових моряків у морі приділяється корабельним бойовим навчанням, зокрема, з боротьби за живучість, стеження за підводним човном, відбиття нападу малорозмірних швидкісних катерів та літальних апаратів, що пілотуються на малих висотах, з вогневої підготовки зі штатної стрілецької зброї, тренування вахтових офіцерів корабля та вахтових бойового інформаційного посту корабля, вирішення завдань з маневрування.

– На підставі отриманої узагальненої інформації операційним персоналом своєчасно видаються рекомендації по застосуванню сил і вогневих засобів або виконанню кораблем маневру, тому особовий склад виконує в повному обсязі покладені на нього завдання, – повідомив командир фрегату “Гетьман Сагайдачний” капітан 2 рангу Роман П’ятницькій.

Як планується, 24 жовтня фрегат “Гетьман Сагайдачний” повернеться з визначеного морського району патрулювання в порт Джибуті (Республіка Джибуті), де буде здійснено поповнення запасів та відпочинок особового складу.